Indique um estudante e ajude a revelar um futuro líder nacional

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17h15.
Em toda universidade há aquele aluno que se destaca. Não só pelas notas, mas pela capacidade de mobilizar colegas, liderar projetos, transformar ideias em impacto real.
Muitas vezes, esses jovens visionários passam despercebidos fora do campus, mas são exatamente eles que podem se tornar os líderes de amanhã.
O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, realizado pelo Na Prática, foi criado para dar visibilidade nacional a esses talentos e acelerar suas trajetórias. E talvez você conheça alguém que merece estar entre os finalistas.
O prêmio busca reconhecer universitários entre 18 e 34 anos que já deixaram sua marca com projetos relevantes — seja no campo acadêmico, social, científico ou empreendedor.
Além do reconhecimento, os vencedores ganham:
O protagonismo jovem não é apenas sobre conquistas pessoais. É sobre transformar comunidades inteiras, gerar novas soluções e inspirar futuras gerações.
Ao indicar um estudante, você não só abre portas para ele, como também contribui para que o país valorize quem já está fazendo diferença.
Se você é professor, gestor, mentor, colega ou familiar, pode dar o primeiro passo e incentivar um jovem universitário a se inscrever. Muitas vezes, basta uma indicação ou palavra de apoio para que um talento escondido se torne um protagonista reconhecido nacionalmente.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.