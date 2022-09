Inclui PCD, feira online de empregabilidade para pessoas com deficiência, tem 9 mil vagas de emprego

Nesta terça-feira, 20, começa a 3º edição da Inclui PcD, feira online e gratuita de empregabilidade para pessoas com deficiência.

VEJA TAMBÉM:

Realizada pela Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, a feira vai acontecer até o 22 de setembro e pretende reunir mais de 9 mil vagas, além de 200 empresas participantes.

Entre os nomes estão grandes companhias como Banco BV, EY, Grupo Boticário, Grupo Soma, Lojas Renner, P&G, Pepsico, SAP, TOTVS, Vale, GPA, Coca-Cola FEMSA e BTG.

As oportunidades são para diferentes áreas, níveis de experiência, cargos e modelos de trabalho distintos.

O evento surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e reuniu mais de 5 mil postos de trabalho no primeiro ano e 13 mil em 2021

“Ao ser o elo de conexão entre os profissionais com deficiência e as organizações, a Inclui PcD reforça o potencial e o protagonismo dos candidatos e ajuda as organizações no que diz respeito a um trabalho efetivo e com propósito de inclusão”, pontua Guilherme Braga, CEO da Egalite.

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital e, além de conectar os profissionais com as empresas que estão contratando, também vai contar com uma programação de lives e palestras.

As empresas e candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.