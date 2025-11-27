'Impacto real nasce da ação': o economista que lidera iniciativas e conquista reconhecimento global

Há trajetórias que se constroem no silêncio dos processos, nos pequenos incômodos do cotidiano e na recusa em esperar que as mudanças “aconteçam sozinhas”. Aos 25 anos, Maurício Martinho Lino Junior transformou essa inquietude pessoal em um modo de operar.

Aluno de Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e assessor de investimentos na Kaza Capital, ele reúne, em poucos anos, uma combinação rara de desempenho acadêmico de excelência, liderança comunitária e impacto mensurável.

“Minha maior motivação sempre foi a impaciência de não esperar as transformações acontecerem e agir para acelerar essas transformações ao meu redor”, disse ele. A frase, direta, explica a lógica por trás de uma lista crescente de realizações — algumas marcadas por pioneirismo.

Da universidade ao mercado: resultados que falam alto

No mercado financeiro, Maurício atua como assessor de investimentos de alta performance. Em 2024, ficou entre os três melhores do escritório em receita e satisfação do cliente, em um grupo de 80 profissionais; em 2025, está entre os profissionais mais bem avaliados em satisfação do cliente em um grupo de 80.

Para um jovem de primeira geração universitária, obter esse destaque não é apenas resultado, é um deslocamento social sustentado por competência técnica.

Mas é na interseção entre economia, pesquisa aplicada e impacto social que ele dá saltos ainda maiores. Como voluntário no Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (NEPE) da UEG, retomou — após dez anos de inatividade — o estudo da cesta básica em Anápolis.

Ele também atuou na linha de frente do retorno das pesquisas econômicas do grupo, mobilizando colegas que juntos, retomaram — após dez anos de inatividade — o estudo da cesta básica em Anápolis, atualizaram a metodologia e ampliaram a coleta, e buscando dar escala e eficiência, desenvolveu junto a um amigo seu próprio aplicativo de pesquisa e análise de dados.

Maurício Martinho Lino Junior | Ciências Econômicas — Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Reconstruiu a metodologia, ampliou a coleta e, para dar escala, desenvolveu seu próprio aplicativo de pesquisa e análise de dados.

A inquietude com os problemas no ambiente acadêmico resultou na criação do Índice de Confiança do Graduando (ICG), indicador que mede percepções econômicas entre estudantes. Não só recolocou o NEPE em atividade, mas também deu ao grupo uma nova camada de relevância regional.

Reconhecimentos nacionais e internacionais

A inquietação que move o economista também o levou a outro marco, o primeiro lugar na Gincana Nacional de Economia 2025, competição considerada uma das mais relevantes do país para estudantes da área. O resultado recompensou os meses de preparação, e marcou sua entrada definitiva no radar de instituições acadêmicas e profissionais.

Logo depois, veio a aprovação no Aspire Leaders Program, iniciativa internacional focada em jovens de baixa renda e primeira geração universitária. O programa, reconhecido por formar lideranças inclusivas com impacto global, seleciona talentos que demonstram capacidade de transformar suas comunidades. Para Maurício, a experiência funcionou como espelho e combustível.

"Participar do Prêmio Protagonismo Universitário foi mais que um reconhecimento de que estou no caminho certo. Foi a chance de conhecer jovens incríveis, cheios de propósito e vontade de transformar o mundo" Maurício Martinho Lino Junior

Liderança que nasce do fazer

A trajetória de Maurício não é linear — é construída por frentes simultâneas movidas por senso de responsabilidade.

Como presidente de uma associação cultural quase centenária que preserva uma das manifestações mais antigas e simbólicas do carnaval goiano, Maurício assumiu a missão de manter viva uma tradição que atravessa gerações.

A instituição não apenas garante a continuidade do festejo que marca a identidade local, mas também promove ações sociais e aulas de percussão gratuitas para crianças e adolescentes.

Como presidente, conseguiu captar mais de R$ 300 mil para revitalizar atividades, fortalecer a estrutura da associação e assegurar sua sustentabilidade — contribuindo diretamente para que a cultura popular siga pulsando no interior de Goiás.

O feito, no setor cultural, onde os recursos costumam ser escassos, é considerado raro. Esse conjunto de iniciativas forma o que ele chama de “orgulho real”: transformar ideias em ações e ver o impacto acontecer.

“Meu maior orgulho é perceber o impacto real que consigo gerar ao assumir responsabilidades e transformar ideias em ações”, afirma.

Um conselho para quem pensa em começar

Entre conquistas acadêmicas, indicadores econômicos, liderança voluntária e performance no mercado financeiro, Maurício costuma ser procurado por outros jovens que tentam entender por onde começar. Sua resposta, porém, recusa o glamour e mostra a importância de começar no básico.

“Olhe ao seu redor e identifique problemas que você pode ajudar a resolver. Às vezes, solucionar algo pequeno cria um efeito que alcança milhares de pessoas”, ele traz.

Talvez esteja aí a chave para entender sua ascensão acelerada. Não há espera, não há depender do acaso; há ação contínua, orientada e executada com precisão.

