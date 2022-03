Imersão Exame: por dentro do nosso 1º programa de aceleração de carreiras

Não são só os alunos da Exame Academy que aprendem no dia a dia: a primeira turma de recém-formados do Imersão Exame garante que o aprendizado está no dia a dia da empresa.

“Cada etapa do processo me proporcionou algum tipo de aprendizado: tanto para mim como pessoa, meus objetivos, sonhos, desejos, percepções; quanto para mim como profissional, minhas capacidades, potenciais, forças, fraquezas, como atuo individualmente e em equipe”, diz Thaís Cancian, formada em publicidade e propaganda.

Ela e mais três talentos entraram no programa Imersão Exame 2022, lançado em agosto de 2021 e selecionado ao longo do segundo semestre do ano.

A proposta do programa, como diz o nome, foi criar uma jornada imersiva de aceleração de carreira desde a inscrição. Após realizar os testes da plataforma Bettha, do grupo Cia de Talentos, os candidatos foram selecionados para um mês de experiência e aprendizado com mentores das áreas de conteúdo e a realização de projetos.

Com o desafio do Imersão, diversos candidatos puderam ter acesso a uma trilha que apresentou o trabalho das grandes áreas de produção de conteúdo da empresa: SEO, Copywriting, Content e Editorial: Invest.

Para Larissa Carvalho, do time de People & Culture, todo o processo foi pensado para garantir o aprendizado, seja o autoconhecimento ou o entendimento sobre o negócio da Exame e de novas áreas de comunicação.

"Nos orgulhamos muito de ter construído um processo seletivo em parceria com praticamente todas as áreas da EXAME e ter conseguido encontrar pessoas inquietas para mudar a forma como o mundo consome informação e que vão fazer a diferença no nosso negócio”, diz.

A ideia era formar profissionais com o perfil e a cultura da Exame: pessoas que vão além do jornalismo tradicional.

"O ‘imersão’ foi uma experiência de bastante aprendizado, eu entrei sabendo um pouco sobre comunicação e tive a oportunidade de aprender bastante aplicando durante o próprio processo! Quando passei percebi o quanto eu tinha aumentado minha capacidade e agora estou feliz demais com minha evolução diária dentro da Exame!", diz Tales Ramos, formado em Marketing.

Para Fernanda Bastos, formada em jornalismo e hoje dentro do time de Content, o programa realmente fez jus ao seu nome e foi uma imersão na cultura e valores da Exame.

A marca tem a missão de desenvolver líderes através de educação e informação de qualidade, servindo para o sucesso pessoal, profissional e empresarial dos brasileiros. No dia a dia, os valores e comportamentos de destaque na empresa são:

Atitude Colaborativa

Senso de Dono

Atitude Inovadora

Visão analítica

Paixão e propósito

Ousadia e apetite para tomada de decisão com responsabilidade

Com um programa tão especial, uma simples mensagem de “você foi aprovado(a)” não parecia o bastante para o time de People da Exame. Para criar um momento memorável, veio a ideia de chamar um reforço e surpreender os mais novos Examers.

Os selecionados foram chamados para uma fase final no estúdio da Exame. Sob a pretensão de gravar um vídeo, eles receberam a tão esperada notícia:

Desde janeiro deste ano, os quatro estão passando por uma vivência intensa do que é ser Examer. Estão por dentro dos times, acompanhando novos projetos, botando a mão na massa e aprendendo muito.

Nos próximos meses, eles continuarão com uma rotina intensa de aprendizado, passando por todas as áreas de conteúdo e entendendo a empresa como um todo, uma oportunidade ímpar para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

“O processo seletivo foi desafiador, mas passar no Imersão foi realmente um sonho se tornando realidade. Hoje estou trabalhando ao lado de pessoas incríveis, de um time com um carisma ímpar. Estou aprendendo muito todos os dias e mal posso esperar para aprender ainda mais nos meses que estão por vir”, conta Roberto Bodetti, formado em Relações Públicas.

Gostou? Você pode fazer parte da próxima turma do Imersão Exame, deixe seu currículo cadastrado no banco de talentos aqui.