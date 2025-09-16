Carreira

IGP-RS abre maior concurso da sua história com 234 vagas para peritos e salários de até R$ 17 mil

Concurso oferece vagas para diferentes áreas de perícia, com provas previstas para dezembro

Redação Exame

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14h56.

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) lançou o maior concurso público de sua história, com 234 vagas disponíveis para cargos de níveis médio e superior.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 16, e as inscrições ficam abertas até 16 de outubro, com provas previstas para 14 de dezembro.

Vagas e salários

As vagas são divididas entre três carreiras:

  • Perito Criminal: 70 vagas em 17 áreas de especialização.

  • Perito Médico-Legista: 54 vagas.

  • Técnico em Perícias: 110 vagas.

O salário inicial para os peritos pode chegar até R$ 17.078,17, enquanto os técnicos recebem um salário básico de R$ 5.379,89.

Processo seletivo

A seleção será organizada pela Fundatec e incluirá provas objetivas, redação, avaliação psicológica e investigação social dos candidatos.

O concurso representa um passo importante na ampliação do quadro de profissionais do IGP-RS, responsável por realizar perícias essenciais para a segurança pública e o sistema de justiça no estado.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever e acessar o edital completo no site oficial da Fundatec. O concurso oferece oportunidade para profissionais de diversas áreas contribuírem para a segurança pública do estado.

