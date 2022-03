iFood oferece 300 bolsas em curso de tecnologia

O iFood está oferecendo 300 bolsas integrais para cursos de tecnologia voltadas para pessoas de baixa renda e grupos sub-representados que incluem também mulheres e negros, em parceria com a Rocketseat, plataforma de aprendizado em programação.

A iniciativa faz parte do Potência Tech, um programa de formação e empregabilidade do iFood em parceria com escolas parceiras de tecnologia. As inscrições estão disponíveis até sexta-feira, dia 11 de março.

A Rocketseat é uma plataforma de lifelong learning, termo que pode ser traduzido como educação continuada em programação.

Em uma única plataforma os estudantes podem aprender programação do zero, aumentar os conhecimentos, se especializar em diferentes tecnologias e ainda fazer parte da maior comunidade de pessoas desenvolvedoras do país.

Todo o conteúdo didático, com mais de 600 aulas, é disponibilizado na plataforma online para todo o Brasil.

Para se inscrever, basta ter mais de 18 anos e fazer parte de grupos sub-representados que serão priorizados na seleção de bolsistas. Não é necessário ter qualquer conhecimento prévio para participar.