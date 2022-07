iFood fecha parceria com a EBAC para oferecer cursos de capacitação profissional a entregadores

O iFood anuncia que está oferecendo 350 bolsas de estudo para capacitar profissionalmente os entregadores da plataforma.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a foodtech com a EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia), centro de educação focado em cursos online de capacitação e formação profissional.

LEIA TAMBÉM

Com investimento de R$1 milhão, a iniciativa permite que os entregadores escolham mais de 130 cursos do portfólio da instituição, incluindo programas nas áreas de design, software, programação, digital, marketing, audiovisual, moda, games e negócios.

Para ser elegível à bolsa, o entregador ou entregadora deve estar ativo na plataforma do iFood há pelo menos três meses e não ter recebido outra bolsa para educação nos demais programas oferecidos pelo iFood Decola, plataforma da foodtech que oferece cursos para toda a sua rede de parceiros.

“Os entregadores são parte essencial do ecossistema iFood. Iniciativas como o Delivery de Vantagens e o iFood Decola abrem margem para oferecermos ainda mais vantagens para nossos parceiros. Por meio de parcerias como essa, conseguimos dar acesso a oportunidades de capacitação que tem um alto potencial de transformação individual e que se estende a suas famílias e comunidades. Em nossa frente de educação, são oferecidas formações de nível básico até as mais especializadas", comenta Fabrício Bloisi, presidente do iFood.

Entre as opções, há desde cursos de qualificação com dois meses de duração, até mais extensos, que podem ter mais de um ano de duração.

Os alunos não precisam ter conhecimento prévio do tema escolhido e o benefício terá um impacto de longo prazo, uma vez que o conhecimento adquirido poderá alavancar uma nova carreira profissional dos entregadores parceiros.

Além disso, por serem conteúdos gravados, cada aluno tem autonomia e flexibilidade para realizar os estudos no período mais conveniente, permitindo a conciliação com os horários de trabalho.

“O projeto vai ao encontro dos valores que alicerçam a EBAC, idealizada para oferecer um modelo de ensino que favoreça a democratização do acesso à educação profissionalizante”, afirma Rafael Steinhauser, presidente do conselho e sócio fundador da EBAC. “Estamos muito satisfeitos em ser o parceiro que vai viabilizar essa qualificação aos entregadores do iFood.”

Como se inscrever nas bolsas de estudo

Os entregadores parceiros do iFood podem realizar as inscrições através da página oficial do programa no site da EBAC. As inscrições duram até o dia 14 de agosto.

Dentre os cursos profissionais oferecidos, destacam-se programas com foco em carreiras de tecnologia, como Artista 3D e Analista de Dados, além de aulas específicas para diversos campos do Design, como designer de interiores, UX/UI designer. Cursos mais complexos levam em torno de 10 a 12 meses para completar. Entretanto, a plataforma também oferece cursos mais curtos, com duração aproximada de 5 meses.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.