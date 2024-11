Idade do sucesso? Millennials estão chegando aos 40 anos e etapa promete ser os "novos 30"

Os millennials, nascidos entre 1981 e 1996, vão chegando aos 40 anos. Especialistas perguntam como essa turma, também chamada de Geração Y, vai lidar com os próximos desafios da vida a partir desse marco temporal.

Os 4o podem ser os novos 30. O início da meia-idade não significa mais mandar seus filhos para a faculdade, se divorciar, segundo especialistas ouvidos pelo Business Insider.

Quem completa 40 anos hoje, significa ter sob sua responsabilidade, comprar sua primeira casa e, finalmente, recuperar o atraso nas economias para a aposentadoria.

"Coisas acontecem na meia-idade para as quais você pode não estar preparado. Uma delas é simplesmente que as aspirações se alinham com a realidade", disse Carol Graham, pesquisadora sênior em estudos econômicos na Brookings Institution que estudou felicidade (e infelicidade) e envelhecimento. "Quando você tem 40, 45 anos, não sabe cantar e não sabe tocar violão; talvez seja hora de desistir de suas aspirações de ser uma estrela do rock", brinca.

Idade diferente?

Chegar aos 40 anos é diferente culturalmente, fisicamente, emocionalmente. Você se encontra na fase "sanduíche" da vida, administrando os cuidados com seus filhos e seus pais em um corpo que, por mais que você odeie admitir, não funciona tão bem quanto costumava. De repente, todos ao seu redor estão falando sobre a importância do levantamento de peso, para que você não desmorone, e debatendo se deve tingir ou assumir os cabelos brancos.

Para as mulheres, a fertilidade está diminuindo e a menopausa está no horizonte. Essa insônia das 3 da manhã é resultado do estresse sobre o boletim do seu filho, um caso clássico de pavor existencial ou um sintoma da perimenopausa?

No trabalho, você percebe que está protegido contra discriminação por idade, para a qual você sente que ainda é muito jovem. Será que nesse tempo você já tirou a data de formatura de seu LinkedIn?

Quarenta é um número arbitrário, e não há nada assustador sobre isso. No entanto, para muitas pessoas, é. E a geração Y — uma geração que já personificou a juventude — está batendo à porta dos 40, se é que já não chegou lá.

Uma razão pela qual 40 parece assustador: a década de vida que temos pela frente é, cientificamente falando, supostamente miserável. A literatura acadêmica sobre felicidade geralmente sugere que nossa satisfação com a vida à medida que envelhecemos é em forma de U. Quando somos jovens, somos felizes — e então isso declina, chegando ao fundo na meia-idade, por volta dos 40 a 50. (O ponto mais baixo é 47,2.) À medida que passamos da meia-idade e envelhecemos, ficamos mais felizes novamente, segundo especialistas ouvidos pelo BI.