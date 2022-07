IBGE abre novo concurso com 15 mil vagas para recenseador; saiba como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quinta-feira, 27, mais um concurso para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022. No total, 15.075 vagas foram abertas com previsão de duração do contrato de até três meses, podendo ser prorrogado. As informações foram divulgadas no Diário Oficial.

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

Qual o salário de recenseador do IBGE

A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Para simular a remuneração, acesse aqui.

Como se inscrever no concurso para recenseador do IBGE?

As instruções para inscrição no concurso poderão ser acessadas no site http://www.ibge.gov.br/pss-complementar, a partir desta quinta-feira, 28 até segunda-feira, 1º de agosto. As inscrições são gratuitas. Segundo o edital, os interessados devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital.

Quais são os pré-requisitos para se inscrever no concurso para recenseador do IBGE

O pré-requisito para a função de Recenseador é ter o ensino fundamental completo. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Quais são as atribuições do cargo?

As principais atribuições do recenseador são:

Coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal ou do Agente Censitário Supervisor;

Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas; zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos;

Devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos; entregar ao Agente Censitário Municipal ou ao Agente Censitário Supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas.

O que faz um recenseador?

O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Ele entra em contato com o público do Censo Demográfico 2022.

