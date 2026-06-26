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IBGE abre mais de 9 mil vagas temporárias: saiba como se inscrever

O IBGE abriu dois processos seletivos simplificados que, juntos, oferecem 9.652 vagas temporárias. Os salários chegam a R$ 5,2 mil, além de benefícios

Vagas temporárias IBGE: órgão abre concurso em 2026

Vagas temporárias IBGE: órgão abre concurso em 2026

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h27.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados que somam 9.652 vagas temporárias em todo o país.

As oportunidades são destinadas às operações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e também ao 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua.

As vagas estão divididas em dois editais diferentes.  Veja:

  • O 1º reúne 8.238 oportunidades voltadas principalmente para atividades operacionais e de supervisão;
  • O 2º oferece 1.414 postos para funções ligadas ao controle de qualidade e áreas especializadas.

Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 5.255,40, dependendo do cargo escolhido. Além da remuneração mensal, os profissionais contratados terão direito a:

  • auxílio-alimentação de R$ 1.192;
  • auxílio-transporte;
  • auxílio pré-escolar;
  • férias proporcionais;
  • 13º salário proporcional.

Os dois processos seletivos também reservam vagas para ações afirmativas. Do total de oportunidades, 25% são destinadas a candidatos pretos e pardos, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Como os editais possuem bancas organizadoras diferentes, os prazos de inscrição, valores das taxas e datas das provas também mudam conforme a seleção. Veja abaixo mais detalhes.

Como funciona o edital das vagas temporárias?

Para o 1º edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do processo seletivo.

O prazo termina às 23h do dia 1º de julho e a taxa de participação é de R$ 53.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, desde que atendam aos requisitos previstos no edital.

Quais as exigências?

Todos os cargos do primeiro edital exigem ensino médio completo. Além disso, os candidatos precisam cumprir os seguintes requisitos:

  • ter pelo menos 18 anos na data da contratação;
  • estar em dia com as obrigações eleitorais;
  • estar regular com o serviço militar obrigatório, no caso dos homens;
  • possuir condições físicas e mentais compatíveis com as atividades do cargo;
  • atender aos demais requisitos estabelecidos no edital.

Para as funções de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR), também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

Quando e onde serão as provas?

A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada no município escolhido pelo candidato durante a inscrição.

A aplicação está marcada para o dia 27 de setembro.

Para aprovação, será necessário obter pelo menos 18 pontos na avaliação e acertar ao menos uma questão em cada disciplina exigida para a função escolhida.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses para atuação nas atividades do Censo Agropecuário de 2026.

O prazo poderá ser prorrogado conforme a necessidade operacional do IBGE, respeitando o limite máximo de 48 meses previsto na legislação para contratações temporárias da administração pública federal.

Durante o período de trabalho, os profissionais passarão por avaliações periódicas de desempenho, considerando critérios como produtividade, qualidade das atividades, cumprimento de prazos e assiduidade.

Cronograma das provas

  • 1º de julho: encerramento das inscrições;
  • 21 de setembro: divulgação do cartão de convocação;
  • 27 de setembro: aplicação da prova objetiva;
  • 28 de setembro: divulgação do gabarito preliminar;
  • 3 de novembro: resultado definitivo da prova objetiva;
  • 18 de dezembro: divulgação do resultado final.

2º edital: o que é preciso saber?

O segundo edital oferece 1.414 vagas temporárias para atuação tanto no Censo Agropecuário quanto no primeiro levantamento nacional da população em situação de rua.

Desse total, 1.020 oportunidades são destinadas ao cargo de Analista Censitário e outras 394 para Agente Censitário de Qualidade.

As remunerações variam conforme a função:

  • Agente Censitário de Qualidade (ACQ): exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 2.932;
  • Analista Censitário (AC): exige formação superior em áreas específicas e possui remuneração de R$ 5.255,40.

A jornada de trabalho para ambos os cargos será de 40 horas semanais.

Quais formações são aceitas para Analista Censitário?

As vagas para Analista Censitário abrangem diversas áreas de formação.

Entre elas estão Agronomia, Assistência Social, Biblioteconomia, Cartografia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Economia, Estatística, Engenharia de Produção, Geografia, Geoprocessamento, Jornalismo, Tecnologia da Informação e Design Educacional, entre outras especialidades previstas no edital.

Como fazer a inscrição no segundo edital?

As inscrições começaram em 17 de junho e seguem abertas até as 23h59 de 15 de julho.

O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, no portal do Instituto Avalia, banca responsável pela seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 41,76 para o cargo de Agente Censitário de Qualidade e de R$ 37,50 para Analista Censitário.

Assim como no primeiro edital, candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da cobrança.

Quando serão as provas do segundo edital?

As provas objetivas serão realizadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal no dia 30 de agosto.

Os exames acontecerão em turnos diferentes:

  • Manhã: Agente Censitário de Qualidade;
  • Tarde: Analista Censitário.

Cronograma do segundo edital

  • 15 de julho: encerramento das inscrições;
  • 24 de agosto: divulgação do cartão de convocação;
  • 30 de agosto: aplicação da prova objetiva;
  • 31 de agosto: divulgação do gabarito preliminar;
  • 25 de setembro: resultado definitivo da prova objetiva;
  • 6 de novembro: divulgação do resultado final da seleção.

Concurso IBGE: veja a diferença entre os dois editais

Item

1º edital

2º edital

Número de vagas8.2381.414
Escolaridade exigidaEnsino médioEnsino médio e superior
Perfil dos cargosAdministração, informática, supervisão e operação censitáriaControle de qualidade e áreas especializadas
Faixa salarialDe R$ 2.128 a R$ 4.008De R$ 2.932 a R$ 5.255,40
Banca organizadoraIBFCInstituto Avalia
Prazo de inscriçãoAté 1º de julhoAté 15 de julho
Data da prova27 de setembro30 de agosto
Área de atuação12º Censo Agropecuário, Florestal e AquícolaCenso Agropecuário e 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua
Locais de provaMunicípio escolhido pelo candidato no ato da inscriçãoCapitais dos estados e Distrito Federal
BenefíciosAuxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionaisAuxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais
Acompanhe tudo sobre:IBGEvagas-de-emprego

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