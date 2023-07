IBGE abre inscrições para processos seletivos com mais de 7,5 mil vagas temporárias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de inscrições nesta terça-feira, 4, para dois processos seletivos para preenchimento de 7.548 postos de trabalho temporários em todo o País.

Há 6.742 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento que exigem ensino médio completo, e 806 postos de Supervisor de Coleta e Qualidade que requerem também ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. A seleção prevê reserva de vagas para candidatos pretos e pardos e para pessoas com deficiência.

A remuneração para o cargo de agente de pesquisa é de R$ 1.387 50, e para o de supervisor, de R$ 3.100,00, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio-saúde.

O contrato tem duração de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, "conforme inciso II do parágrafo único do art. 4o da Lei no 8.745/1993". A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para ambos os cargos.

As inscrições serão recebidas pela internet até 23h (pelo horário de Brasília) do dia 19 de julho, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora da seleção, informou o IBGE. A taxa de inscrição é de R$ 42,20.

A seleção prevê aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 17 de setembro. Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal do IBGE na internet.