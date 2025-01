Ibama publica edital com 460 vagas para nível superior com salário inicial de quase R$ 10 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o edital do seu novo concurso público, oferecendo 460 vagas de nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Analista Administrativo (130 vagas) e Analista Ambiental (330 vagas), ambos para o nível superior.

A remuneração inicial da carreira de analista no Ibama é de R$ 9.994,60, mais auxílio alimentação e gratificações por cada especialização do profissional. As oportunidades são para todos os estados do Brasil, sendo a maior quantidade de vagas para o Distrito Federal e Amazônia.

“Mais um grande concurso já no início de 2025. Um ano com muitas oportunidades para quem quer prestar a carreira pública. Março será um mês cheio para os concursandos. Quem já estava se preparando para o ICMBio, que foi prorrogado, pode já aproveitar o ritmo e continuar para o Ibama”, afirma professor Eduardo Cambuy, do Gran Concursos.

Como será a prova?

As provas objetivas e a prova discursiva, para ambos os cargos, terão duração de 4 horas e 30 minutos, no turno da manhã. Serão 120 itens para serem julgados como Certo ou Errado, 50 na área de conhecimentos básicos e 70 para específicos. As provas terão uma semana de distância, entre o final de março e início de abril. Segundo Cambuy, dá para aproveitar muita coisa da carreira de analista ambiental e analista administrativo do ICMBio. “Mas na parte básica é preciso atenção às particularidades de cada concurso”, diz Cambuy.

O concurso é uma resposta à necessidade de recomposição do quadro de servidores do Ibama, que atualmente apresenta um déficit significativo. Em declarações anteriores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a urgência de preencher essas vagas para fortalecer as ações de fiscalização e preservação ambiental no país.

Para o coordenador da área de Direito da Gran Faculdade, Aragonê Fernandes, a carreira ambiental é promissora, tanto a nível federal quando estadual.

“Você tem Ibama e ICMBio que são os maiores, mas cada estado tem seu órgão ambiental, que disponibilizam oportunidades constantemente. Então se é do interesse do candidato, ele pode seguir uma rotina de estudos específica para a carreira ambiental que, com certeza, as oportunidades virão e ele estará preparado. Fazer pelo menos duas pós-graduações, por exemplo, já vai colocá-lo a frente, porque uma pós é requisito mínimo, a maioria dos candidatos já têm, então é importante não ficar para trás”, afirma.

Como participar?

As inscrições começam dia 30 de janeiro e vão até 18 de fevereiro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 95,00. A realização das provas está prevista para 6 de abril.

Os interessados podem consultar o edital de abertura na íntegra, com o conteúdo programático e cronograma do concurso no site da Cebraspe.