Ibama abre concurso público com mais 1,3 mil vagas; salários chegam a R$ 6,51 mil

Na última segunda-feira, 24, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de mais de 1,3 mil vagas temporárias.

As oportunidades são para os cargos de Brigadistas, Chefes de Esquadrão, Chefes de Brigada e Supervisor de Brigadas, nos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e São Paulo.

A seguir, os salários e os principais requisitos de cada função

Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

Requisitos: Ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição.

Salário: entre R$ 1.302 e R$ 1.953

Brigadista Chefe de Esquadrão

Requisitos: Ser alfabetizado; ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição. Algumas localidades também pedem Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio e possuir CNH. Categoria

Salário: Entre R$ 1.953 e R$ 2.604.

Brigadista Chefe de Brigada

Requisitos: Ensino Médio completo; Ter entre 18 e 59 anos completos, na data da inscrição. Algumas localidades pedem: Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio e CNH.

Salário: Entre R$ 2.604 e R$ 3.255.

Supervisor de Brigadas Federal

Requisitos: Nível Superior em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, com experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas; Ter, no mínimo 18 anos e no máximo 59 anos completos, na data da inscrição.

Remuneração mensal: R$ 6,51 mil.

Supervisor de Brigadas Estadual

Requisitos: Nível Médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas; Ter, no mínimo 18 anos e no máximo 59 anos completos, na data da inscrição.

Salário: R$ 5.208.

Como se inscrever no concurso do Ibama 2023?

Os interessados deverão fazer sua inscrição presencialmente, no endereço indicado em cada edital. O prazo para inscrição também varia de acordo com cada região.



