IA: treinamento online e gratuito promete alavancar a carreira de profissionais de qualquer setor

O avanço exponencial da inteligência artificial está dando ao mercado de trabalho uma dinâmica muito mais acelerada – e o potencial da tecnologia para revolucionar os negócios continua crescendo.

O estudo Inteligência Artificial na América Latina 2023, elaborado pela Ntt Data em parceria com o MIT Tech Review, revela que a IA já é utilizada em 80% das empresas da América Latina. Já no Brasil, pelo menos 74% das micro, pequenas e médias empresas já aplicam inteligência artificial em alguma atividade profissional, segundo a Microsoft em um estudo em conjunto com a Edelman Comunicação.

Diante deste cenário, não existe outra possibilidade para os profissionais que almejam continuar crescendo em suas carreiras, senão abraçar a inteligência artificial. Mas por onde começar?

Inteligência artificial: carreira e impacto

Acompanhando o aumento do interesse pelo tema no mercado, a EXAME elaborou uma série gratuita sobre o tema, com direito a certificado. Em quatro aulas online, os participantes irão aprender como aplicar a inteligência artificial e ainda liderar projetos que utilizam a nova tecnologia em seus setores.

O conteúdo é direcionado a profissionais de todos os setores que desejam aprender sobre inteligência artificial. “A inteligência artificial chegou abrindo portas para profissionais de todas as áreas e se você quer aproveitar essa onda para alavancar sua carreira, a hora é essa”, afirma Izabela Anholett, CTO da EXAME e professora da série.

Janela de oportunidade

A inteligência artificial está mudando a relação dos profissionais com o trabalho em diferentes setores. No mundo acadêmico, por exemplo, doutores em IA estão abandonando as salas de aula e migrando para grandes indústrias.

Para ter ideia, o número de recém-doutores em IA da América do Norte que ingressaram em grandes empresas de IA após a graduação aumentou de 44,4% em 2010 para cerca de 48% em 2019, segundo o Relatório de Índice de Inteligência Artificial da Universidade Stanford.

O documento ainda aponta que a maior motivação para esses profissionais são os salários muito acima da média: de US$ 700 mil a US$ 900 mil para novos pesquisadores (em empresas como OpenAI e Anthropic). Também há relatos de que o Google tem oferecido ações da empresa como incentivo para atrair cientistas de dados de ponta.

Dados como esses lançam luz à realidade do mercado de trabalho: ele está aquecido e muito favorável para profissionais de todas as áreas e níveis. Um estudo do Fórum Econômico Mundial, aponta que o cargo de especialista em inteligência artificial está entre as profissões mais promissoras do mercado. O salário para esta função pode chegar até R$ 18 mil. Para cargos mais específicos, como especialista em machine learning, a remuneração pode alcançar a casa dos R$ 20 mil, segundo a plataforma Indeed.

