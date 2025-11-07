IA que vale dinheiro: como uma fintech conseguiu retorno real da tecnologia

Em meio à corrida bilionária pela inteligência artificial, ainda paira uma dúvida: será que todos esses investimentos vão compensar? Uma empresa do setor financeiro já tem a resposta. A TS Imagine desenvolve plataformas usadas por bancos, corretoras e gestoras de investimento, e vem colhendo ganhos concretos desde que passou a usar IA em seus processos. As informações foram retiradas de Business Insider.

De acordo com o diretor de operações, Thomas Bodenski, o retorno sobre o investimento não é apenas positivo, é transformador.

“É super benéfico. Não há como voltar atrás agora. Foi bem-sucedido demais”, afirmou.

Desde 2023, a empresa usa um agente de IA chamado TAIA, que automatiza tarefas antes manuais e já economizou o equivalente a 8,5 posições de trabalho em tempo integral.

A tecnologia atua em áreas críticas, como atendimento ao cliente, gestão de e-mails e análise de dados corporativos.

No suporte aos clientes, o sistema passou a classificar e encaminhar automaticamente as solicitações recebidas, reduzindo o tempo de análise de dez para um minuto por chamado. A eficiência representa o trabalho de três funcionários dedicados exclusivamente à função.

A automação também revolucionou o controle de ações corporativas, como fusões, dividendos e desdobramentos.

A IA passou a converter PDFs de bolsas de valores em dados estruturados, reduzindo erros humanos e acelerando as atualizações nas carteiras dos clientes.

Nenhum colaborador foi demitido: os funcionários foram realocados para atividades estratégicas, como controle de qualidade e relacionamento com clientes e fornecedores.

“Esses modelos de linguagem são realmente revolucionários. Eles não resolvem tudo sozinhos, é preciso implementá-los e operacionalizá-los da forma certa. Mas eu não voltaria atrás. Impossível”, afirmou Bodenski.

Um estudo recente da Wharton School confirma que 74% das empresas já têm retorno positivo com projetos de IA.

Em meio à incerteza sobre quando os gastos bilionários nessa tecnologia vão se pagar, o caso da TS Imagine mostra que a resposta pode já ter chegado.

Os ganhos não vêm apenas para quem cria a IA, mas também para quem aprende a aplicá-la de forma inteligente.

