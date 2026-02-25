IA mais barata e sustentável? Professor aposta na computação óptica como futuro da ferramenta

A inteligência artificial avança em ritmo acelerado — mas a conta também cresce. Gigantes do setor já investem dezenas de bilhões de dólares em chips, data centers e infraestrutura para sustentar modelos cada vez mais complexos. O desafio não é apenas tecnológico, mas também econômico e energético.

Com isso, surge uma pergunta estratégica: será possível manter esse ritmo sem tornar os serviços proibitivamente caros?

Um estudo recente publicado na Science Advances sugere que sim — e aponta para uma alternativa ainda pouco conhecida fora dos laboratórios: a computação óptica. As informações foram retiradas de Inc.

O maior problema da IA hoje: energia e calor

Modelos de IA exigem poder computacional massivo. Isso significa consumo elevado de energia e geração significativa de calor em data centers.

Embora os custos tendam a cair ao longo do tempo, a sustentabilidade da infraestrutura atual ainda é um ponto de interrogação.

O que é computação óptica

Ao contrário dos computadores tradicionais, que utilizam transistores em chips de silício para realizar cálculos por meio de eletricidade, a computação óptica utiliza luz.

Em vez de elétrons, o processamento ocorre com fótons — partículas fundamentais da luz.

Como os fótons não interagem entre si da mesma forma que elétrons, múltiplos sinais podem atravessar o mesmo sistema simultaneamente. Em teoria, isso permite maior velocidade e eficiência energética.

Além disso, dispositivos ópticos produzem muito menos calor do que os data centers atuais.

O experimento do ‘espelho infinito’

A pesquisa foi liderada por Xingjie Ni, professor associado de engenharia elétrica na Penn State.

A equipe desenvolveu um protótipo baseado em um arranjo conhecido como “espelho infinito” — dois espelhos paralelos com feixes de luz circulando entre eles.

Nesse sistema, pequenos elementos ópticos codificam dados diretamente nos feixes de luz. As informações são capturadas por uma câmera microscópica, permitindo que partes intensivas do processamento de IA sejam realizadas com menor consumo de energia.

Nos testes, os modelos rodaram mais rápido e utilizaram menos energia.

