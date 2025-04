IA está usando likes para entrar na sua cabeça? Conheça esse movimento silencioso das big techs

Em um mundo cada vez mais conduzido por algoritmos, até os gestos mais simples — como curtir um post nas redes sociais — podem ter implicações profundas para o futuro da inteligência artificial.

O botão de curtir deixou de ser apenas uma ferramenta de interação e se tornou uma das fontes de dados mais valiosas da internet. As informações foram retiradas da Wired.

IA pode tornar o botão de curtir obsoleto

Plataformas como Facebook já usam inteligência artificial para prever preferências com tanta precisão que o ato de curtir pode se tornar redundante.

Em 2024, a rede social reformulou seu algoritmo de recomendação de vídeos no Reels usando IA, resultando em maior tempo de exibição dos conteúdos — sinal de que o sistema compreendia o usuário antes mesmo da interação direta.

Influência artificial e riscos éticos

O uso da inteligência artificial nas redes sociais vai além da análise de curtidas. Ela já está sendo usada para gerar conteúdo — e os usuários, muitas vezes, nem percebem. Imagens e textos criados por IA estão sendo amplamente disseminados e, em casos como o da influenciadora virtual "Aitana Lopez", rendem contratos com grandes marcas.

Em 2024, a FCC (Comissão Federal de Comunicações dos EUA) passou a combater a prática de clonagem de voz por IA, após um caso de uso da voz do presidente Joe Biden em chamadas automáticas fraudulentas.

O cenário exige um novo perfil de talento. Não basta mais saber programar ou treinar modelos. É preciso ter visão crítica, capacidade de análise de dados comportamentais e conhecimento profundo sobre como esses sistemas influenciam — e são influenciados — pela sociedade.

À medida que o botão de curtir perde sua simplicidade e se transforma em ativo estratégico para a IA, também se redefine o papel dos especialistas que lidam com esse ecossistema.

O futuro da inteligência artificial, afinal, será moldado tanto por códigos quanto por cliques.

Formação acelerada e foco em diferenciação

