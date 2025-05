IA e o futuro do trabalho: 70% das habilidades atuais deixarão de existir até 2030

A inteligência artificial não é mais uma tendência futura — é uma realidade presente que já molda o cotidiano profissional.

De acordo com dados recentes divulgados pelo LinkedIn, até 2030, 70% das habilidades utilizadas na maioria dos empregos terão mudado.

A projeção, baseada nas descrições de vagas e nos perfis da plataforma, considera a evolução histórica das competências e o avanço das habilidades replicáveis por IA. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Mudança de perfil: do operacional ao estratégico

A mudança não se traduz apenas na substituição de habilidades, mas em sua evolução. Andrew Seaman, editor geral de notícias de carreira do LinkedIn, destaca que a tecnologia não eliminará competências humanas, mas exigirá uma reformulação de seu uso.

"Em vez de entrada de dados, por exemplo, passaremos ao gerenciamento de dados." Andrew Seaman

A engenharia de prompts, atualmente em alta, pode dar lugar à gestão de modelos de linguagem.

Tarefas operacionais tendem a ser automatizadas, enquanto o profissional passa a exercer uma função mais estratégica e supervisora. Essa transição exige [grifar]compreensão profunda das ferramentas tecnológicas e aplicação prática no ambiente de trabalho.

Atualização contínua como diferencial competitivo

Essa nova realidade coloca em xeque a formação tradicional e exige um compromisso constante com a aprendizagem. Para manter a competitividade, profissionais precisam buscar atualização contínua.

O tempo em que bastava dominar as competências da própria área está ficando para trás.

Hoje, é necessário ampliar repertórios, entender o papel da tecnologia no setor em que se atua e estar preparado para mudanças aceleradas.

A hora de agir e dominar a inteligência artificial é agora

