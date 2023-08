Huawei abre inscrições para programa de intercâmbio online para estudantes; veja como participar

A Huawei acaba de abrir as inscrições para o Seeds for the Future 2023, um programa de intercâmbio online. As inscrições vão até o dia 27 de agosto. Para participar do programa é necessário estar matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação em uma instituição de ensino superior e ter um bom conhecimento da língua inglesa, já que o material do curso e as aulas são ministradas no idioma.

O programa começa em outubro. Durante oito dias 50 alunos irão aprender conteúdos sobre 5G, tecnologia em nuvem e inteligência artificial (IA), além de temas culturais sobre a China. Desde 2022 o programa busca a inclusão de gênero, garantindo 50% das vagas para o público feminino.

O projeto é uma iniciativa da Huawei para desenvolver o mercado de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) no Brasil e no mundo, destinado a estudantes universitários, tendo como objetivo inspirar jovens ao redor do mundo a construírem um futuro melhor se inspirando nas novas tecnologias. Desde 2020, por conta da pandemia, o Seeds for the Future é realizado de maneira remota, o que permite a ampliação do número de vagas.

O Seeds for the Future já foi implementado em 139 países e treinou mais de 15 mil alunos em todo o mundo. Os alunos também vão competir entre si para desenvolverem soluções tecnológicas que possam solucionar problemas sociais e atingir ao menos 1 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.

Como participar do programa da Huawei

Para realizar a inscrição da 9ª edição do Seeds for the Future, é preciso enviar para o e-mail: elise.machado@huawei.com o currículo, comprovante de vínculo ativo com instituição de ensino superior e uma carta ou vídeo de até três minutos com a motivação para ingressar no Seeds for the Future 2023. As inscrições estão abertas de 14 de agosto até 27 de agosto.