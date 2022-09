A Casa do Dragão (House of the Dragon): pratique seu inglês com a série da HBO

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Se você acompanhou Game of Thrones desde 2011, com certeza já deve estar vendo House of the Dragon desde seu lançamento recente (em agosto). Mas se você é da geração que está descobrindo o universo de George R.R. Martin só agora, seja mais que bem-vindo também.

VEJA TAMBÉM:

Aqui não tem gatekeeping. Conhece essa expressão? Significa a tentativa de um grupo de barrar novos fãs ou o acesso a um grupo que já existia.

Pra localizar quem ainda está um pouco perdido, House of the Dragon se passa cerca de 200 anos antes de Game of Thrones. É, portanto, um “prequel” (história que antecede outra). Dessa vez, estamos conhecendo as origens da família Targaryen. Sedentos por poder, complicados e cheios de disputas. Não tão diferentes de GoT, não é mesmo?

Aproveitando que já estamos no assunto, você consegue adivinhar quais personagens da nova série estão sendo descritos a seguir? Atenção (pode conter SPOILERS até o episódio 5!). Vejamos…

1.

_______ was a member of House Targaryen, being a younger son of Prince Baelon Targaryen and a brother of a King. He was daring and dangerous, but mercurial and quick to take offense.

2.

_______ was the fifth Targaryen king to sit the Iron Throne, ruling from 103 AC to 129 AC. He succeeded his grandfather, the Old King Jaehaerys I, and continued the prosperous peace and legacy of his predecessor.

3.

_______ was the only son of Lord Corlys and Princess Rhaenys Targaryen. He was the heir to Driftmark and the first husband of his second cousin, Princess Rhaenyra Targaryen.

4.

_______ was a member of House Hightower who became the second wife to King Viserys I Targaryen. She was the daughter of Ser Otto Hightower, who had been Hand of the King to Jaehaerys I, Viserys I, and later his grandson Aegon II.

5.

_______, cheered as the Realm's Delight when she was young, she was the first-born child of a king. She was his only living child by his first wife, Queen Aemma of House Arryn. At the age of eight, she was made her father's heir and grew up expecting to become the first ruling Queen of Westeros.

Adaptado de: https://awoiaf.westeros.org/

Conseguiu descobrir?

Antes de checar as respostas, uma boa sugestão de estudos é selecionar entrevistas e vídeos com atores da série para assistir em inglês. Aqui fica um exemplo muito recente com Matt Smith:

É bacana que você tente assistir uma vez sem legendas, depois reassista com legendas em inglês e anote palavras novas para estudar. Sempre colocando atenção e intenção!

Agora confira as respostas:

1. Daemon Targaryen

2. Vyseris I

3. Laenor Velaryon

4. Alicent Hightower

5. Rhaenyra Targaryen

Está gostando da série? Esperamos que você aproveite para praticar inglês de forma divertida!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali