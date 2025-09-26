Homem de 29 anos trata salário militar como bônus e consegue lucrar US$ 82 mil por ano com isso

O americano Corey Retell, de 29 anos, aprendeu a lidar com a renda variável, um desafio comum a milhões de profissionais. Ele atua em uma organização econômica sem fins lucrativos em Washington, D.C., com salário de US$ 75 mil anuais, mas também é reservista da Divisão de Assuntos Civis do Exército, o que eleva sua renda total para cerca de US$ 82 mil por ano.

Apesar da instabilidade nos pagamentos militares, ele mantém uma estratégia firme de tratar essa renda extra como bônus e direcionar parte de seus ganhos para investimentos.

Ao longo de 2025, Retell conseguiu aplicar 21% de sua renda bruta em contas de aposentadoria e corretagem, adotando um planejamento rigoroso.

Aprenda como estruturar orçamento baseado na pior expectativa de receita para blindar finanças contra instabilidade. Desenvolva competências em finanças corporativas neste treinamento EXAME Saint Paul por apenas R$ 37

“Consegui economizar mais do que jamais economizei em toda a minha vida”, afirmou. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O desafio da renda instável no mercado de trabalho

A experiência de Retell não é isolada. De acordo com o Federal Reserve Board, 29% dos adultos nos EUA tiveram variação em seus rendimentos mensais no último ano.

Especialistas em finanças pessoais ressaltam que a chave para lidar com esse cenário é adotar práticas semelhantes às usadas por empresas sazonais, ou seja, planejar a partir da pior expectativa de receita, reduzir a dependência de ganhos incertos e criar amortecedores financeiros.

“Identifique o valor absolutamente baixo dos seus custos fixos e use isso para ancorar suas finanças”, explica Thomas Racca, gestor da Navy Federal Credit Union.

Disciplina e visão de longo prazo

Ao adotar o princípio de considerar apenas seu salário fixo como renda “real”, Retell conseguiu blindar seu orçamento contra atrasos salariais e inconsistências do pagamento militar. O dinheiro que entra como bônus é direcionado a investimentos e metas de longo prazo.

Saiba como aplicar gestão empresarial de fluxo de caixa sazonal às finanças pessoais e profissionais. Inscreva-se no Pré-MBA de Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37

Esse modelo é uma aplicação direta de conceitos de finanças corporativas, onde previsibilidade de caixa, mitigação de riscos e uso estratégico do capital excedente. Empresas bem administradas fazem o mesmo ao separar reservas para tempos de crise, controlar custos e reinvestir ganhos para crescimento futuro.

Carreira e finanças alinhadas à gestão empresarial

A disciplina de Corey Retell mostra como a lógica corporativa pode ser aplicada à vida pessoal ao enxergar a própria renda como fluxo de caixa, tratar gastos como despesas operacionais e os investimentos como reinvestimento de lucros.

De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Domine competências para estruturar empresas que combinam propósito autêntico com performance financeira atrativa para aquisições estratégicas no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37