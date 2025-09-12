Homem de 27 anos larga mundo corporativo e fatura US$ 800 mil com marketing por e-mail

A carreira corporativa parecia limitada para a ambição de Harlan Rappaport. Depois de três anos como analista de investimentos, ele escolheu seguir outro caminho: o marketing por e-mail.

O caminho escolhido não era o mais convencional, e tampouco o mais seguro, mas o resultado financeiro surpreende. Aos 27 anos, Rappaport já acumula mais de US$ 833 mil em lucros atuando como freelancer. As informações foram retiradas do Business Insider.

O embrião do negócio nasceu na faculdade

A trajetória teve início quando ele ajudou um vizinho a montar campanhas de e-mail marketing para uma empresa de suprimentos para tatuagem.

Isso serviu de experiência até que, anos depois, a insatisfação com o mercado tradicional reacendeu a ideia. “Eu precisava de mais propriedade, mais caos”, afirmou Rappaport.

Foi aí que o então analista decidiu revisitar seu antigo perfil no Fiverr, plataforma global de freelancers. Começou cobrando US$ 5 a US$ 10 por projeto, sempre com foco em entregar mais do que o cliente esperava.

Escalabilidade, precificação e uma visão financeira

Com o tempo, entendeu que precificar corretamente seu trabalho era fundamental para escalar o negócio, uma lógica essencial em finanças corporativas.

Após os primeiros seis meses, seus valores subiram gradualmente para US$ 20, US$ 50, até ultrapassar US$ 3 mil por serviços mais completos.

Ao perceber que havia demanda suficiente, largou o emprego. O faturamento começou a atingir entre US$ 4 mil e US$ 5 mil por mês. “Pensei que esse era o teto do que o freelancing podia me oferecer”, relembra. Com o tempo, a renda aumentou ainda mais e, com ela, a complexidade do negócio.

Para dar conta do volume, Rappaport montou uma equipe de cinco pessoas. Hoje, ele atua como gestor de projeto: conversa com clientes, define o escopo, delega tarefas via software de gerenciamento, acompanha entregas e faz a revisão final antes da entrega.

Profissionalizando a própria trajetória

A história de Harlan Rappaport mostra que, quando bem estruturada, a lógica financeira pode e deve ser aplicada ao desenvolvimento da própria carreira.

Assim como as empresas buscam maximizar o retorno sobre investimento, profissionais também precisam pensar em escalabilidade, diversificação de fontes de receita e retorno de longo prazo. Em tempos de mudanças rápidas e modelos híbridos, esse olhar corporativo sobre a própria trajetória é um diferencial competitivo.

