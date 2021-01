Home office? Salário maior? Veja o que é prioridade na busca por um novo emprego

Na lista de prioridades de quem busca um trabalho novo em 2021 está um salário maior, alguma estabilidade e um melhor pacote de benefícios. Esses são os três pontos votados por mais de 14 mil profissionais e 3.500 recrutadores em uma pesquisa encomendada pelo site de vagas Indeed.

Apesar de o trabalho remoto ser apontado como uma das tendências para o trabalho no pós-pandemia, ele não é a prioridade para a maioria dos profissionais que participaram da pesquisa em 14 países, incluindo o Brasil. Apenas 10% dos trabalhadores entrevistados escolheram o trabalho remoto como um critério principal para mudar de emprego em 2021.

Diferentemente dos Estados Unidos, que teve um pico de desemprego em abril de 2020 com 14% da população sem trabalho mas que já está em recuperação econômica, com 6,7% desempregados neste mês de janeiro, o Brasil ainda mantém alto seu número de desocupados. A taxa está acima de 14% da população.

Outros pontos que tiveram destaque nas respostas foram o progresso na carreira e a situação econômica da empresa que está oferecendo a vaga.

De acordo com a Indeed, isso não significa que as empresas não devam oferecer vagas com características de um mundo pós-pandemia. 15% dos profissionais pesquisados colocaram como prioridade um ambiente que ofereça mais distanciamento social entre as estações de trabalho.