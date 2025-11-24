‘Hoje uso o ChatGPT com propriedade’: MBA em IA abre portas para executivo do setor ferroviário

A carreira de Rodrigo Sartoratto de Alencar sempre esteve ligada ao sistema ferroviário paulista. Engenheiro eletricista por formação, ele passou 27 anos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), atuando em áreas como operação, manutenção, planejamento e gestão de projetos.

A experiência o levou a cargos de coordenação e assessoramento executivo, com participação direta em iniciativas de expansão e desenvolvimento do transporte metropolitano.

Recentemente, após uma reestruturação na CPTM, Rodrigo deixou a companhia e ingressou na TIC Trens, empresa responsável pela construção do trem São Paulo–Campinas. A mudança coincidiu com outro marco, a conclusão do MBA em Inteligência Artificial para Negócios, da EXAME.

A descoberta do curso, conta ele, veio de forma simples, por um anúncio no Instagram. “Os vídeos eram muito convincentes e criativos. Eu já sabia que a inteligência artificial era uma nova revolução, como a internet lá atrás. Foi o momento de me atualizar”, afirma.

O MBA acabou desempenhando um papel decisivo, inclusive no processo seletivo para sua nova posição. “Um dos diferenciais para eu conseguir a vaga foi justamente o MBA”, diz.

Como a IA mudou sua visão sobre tecnologia e trabalho

Antes do curso, Rodrigo utilizava inteligência artificial apenas de forma pontual, principalmente como uma ferramenta de pesquisa. Seu primeiro contato mais direto ocorreu na Campus Party quando percebeu o potencial da tecnologia e começou a acompanhar o tema com mais atenção.

A formação estruturada no MBA, porém, mudou completamente sua compreensão sobre o assunto. Ele destaca que a inteligência artificial passou de uma promessa abstrata a um recurso concreto de eficiência operacional.

"Depois do MBA ficou muito claro que a IA potencializa o que você sabe. Se usada de forma correta, com responsabilidade e governança de dados, ela te ajuda a ser mais produtivo" Rodrigo Sartoratto de Alencar, gerente executivo da TIC Trens

Rodrigo também revisou uma percepção comum no mercado: a ideia de que a IA “roubaria profissões”. Para ele, a tecnologia deve ser vista como um apoio técnico e estratégico, não como substituição de competências.

“O que a IA faz é ampliar sua capacidade de entrega. Algumas profissões vão mudar, sim, mas não é sobre substituir. É sobre apoiar”, afirma.

Módulo favorito: enxergar processos de forma sistêmica

Entre todos os conteúdos do MBA, Rodrigo destaca o módulo 2, que considera o mais transformador. Segundo ele, o primeiro módulo apresenta a base teórica e o funcionamento das ferramentas, enquanto o segundo aprofunda a visão sistêmica dos processos.

“Foi quando eu comecei a enxergar coisas que não via antes. O MBA não focou só na técnica, mas também em gestão, algo essencial para quem está na fase executiva da carreira”, explica.

A combinação entre técnica e gestão foi, para ele, um dos pontos mais valiosos da formação.

IA na prática: assistentes, agentes e modelos internos

Depois de concluir o MBA, Rodrigo passou a usar o ChatGPT de maneira mais profunda, especialmente na gestão estratégica de projetos de tecnologia. Se antes a ferramenta servia quase exclusivamente como apoio de busca, hoje faz parte de fluxos inteiros de trabalho.

“Uso o ChatGPT com muito mais propriedade na criação de agentes, construção de assistentes e desenvolvimento de modelos”, afirma.

Ele também pretende aplicar em breve a base aprendida sobre modelos de linguagem, estruturas de dados e deep learning para acompanhar projetos internos na TIC Trens. A IA se tornou parte do repertório de gestão, planejamento e tomada de decisão.

Rodrigo Sartoratto de Alencar, gerente executivo da TIC Trens

A aula presencial e o networking entre áreas diferentes

O MBA inclui uma aula imersiva presencial, e para Rodrigo essa etapa trouxe percepções importantes sobre a diversidade de usos da IA em diferentes setores.

Ele conheceu profissionais de outras regiões e áreas — inclusive inovação e aceleração de projetos — e destaca o professor da imersão, cuja formação em Direito surpreendeu pelo domínio do tema e pela condução da aula.

“O mais legal foi que eram pessoas de realidades completamente diferentes. Ainda assim, conseguimos construir uma conversa fluida e traçar caminhos para o uso inteligente da IA”, diz.

A troca reforçou a ideia de que a inteligência artificial já faz parte de discussões amplas sobre gestão, tomada de decisão e desenho de políticas públicas — áreas diretamente conectadas à sua trajetória no transporte metropolitano.

Um novo capítulo na carreira ferroviária

Com a mudança recente para a TIC Trens, Rodrigo agora atua como Gerente Executivo de Gestão Técnica de O&M, aplicando sua experiência em planejamento, operação e inovação em uma das obras de infraestrutura mais relevantes do país.

O que aprendeu no MBA acompanha essa nova fase: da automatização de tarefas à visão sistêmica de processos, da criação de assistentes à capacidade de incorporar IA aos projetos de engenharia e mobilidade.

