Conheça a história do jovem de 17 anos milionário com o marketing digital

Quando a influenciadora Jade Pincon declarou no BBB que tinha alcançado sua independência financeira aos 13 anos gerou bastante perplexidade.

Entretanto, é possível sim alcançar a independência financeira ainda muito jovem.

Essa é a história, por exemplo, do jovem Kayky Janiszewski, que se tornou milionário com 17 anos graças ao marketing digital.

Criado em Tatuí, no interior do estado de São Paulo, Kayky já faturou R$ 20 milhões de reais trabalhando pela internet.

Com apenas 15 anos ele se deparou com um anúncio relacionado ao marketing digital e ficou curioso sobre a possibilidade de fazer renda extra sem sair de casa.

"Eu era um adolescente, precisava de dinheiro e não gostava de depender dos meus pais. Por isso, me interessei pelo tema, estudei e trabalhei muito. Mas jamais imaginei que iria conseguir faturar milhões", explica à EXAME.

Marketing digital e vontade de crescer

A vontade de crescer na vida chegou cedo em Kayky.

"Eu era bolsista em um colégio particular, via os pais dos meus amigos buscarem eles com carros de luxo e eu ia para a escola de bicicleta. Isso me fez desenvolver um desejo muito grande de ficar rico e mudar de vida", salienta.

"Além disso, eu queria tirar meus pais da fila do SUS. Queria que o dinheiro não fosse mais uma preocupação para eles. Então precisava fazer algo para mudar essa situação", explica o jovem empresário.

No começo, admite, não foi fácil. Os concorrentes no universo do marketing digital eram muitos, e bem estruturados.

Entretanto, obstinado, Kayky focou nos estudos e buscou os melhores resultados.

Resultados concretos

Oito meses após iniciar no mercado de vendas de infoprodutos ele chegou a um lucro de R$ 40 mil exclusivamente comercializando infoprodutos através da internet.

Trabalhando muito com marketing digital, Kayky, onde somente um podcast já tem 1,2 milhões de reproduções, chegou a faturar R$ 5 milhões nos últimos meses na plataforma Kiwify. Hoje, conta com mais de 120 mil seguidores apenas no Instagram e viaja o Brasil inteiro com seu laptop.

Agora, o objetivo do jovem empresário é consolidar essa trajetória, continuando a trabalhar com produtos digitais.

"Pretendo continuar vendendo infoprodutos pelos próximos meses e depois quero começar a trabalhar em algum projeto de startup que foque em criar algum produto que ajude as pessoas, assim como a Uber", diz ele.