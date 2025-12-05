Heineken nomeia Alex Carreteiro como novo presidente para as Américas

A Heineken N.V. anunciou nesta sexta-feira a nomeação do executivo brasileiro Alex Carreteiro como novo presidente regional para as Américas, cargo que também o coloca como membro da equipe executiva global da companhia. Ele assume a partir de 1º de março de 2026, baseado em Miami (EUA). Carreteiro sucede Marc Busain, que deixou o grupo em outubro de 2025.

A escolha marca um movimento estratégico da Heineken para acelerar sua presença em um dos mercados mais relevantes para a operação global. Hoje, a região das Américas reúne desafios competitivos, forte dinâmica de consumo e oportunidades de expansão — fatores que dialogam diretamente com o histórico do executivo.

Carreira construída em gigantes globais

Carreteiro chega à Heineken após uma trajetória marcada por resultados expressivos no setor de alimentos e bebidas. Desde 2022, atuava como CEO da PepsiCo Brasil & Cone Sul Foods Business, posição na qual comandou mais de 16 mil funcionários e 10 fábricas distribuídas entre Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Durante sua gestão, a PepsiCo registrou crescimento dobrado no Brasil, avanço relevante em participação de mercado e recebeu, em 2024, o prêmio de Unidade de Negócios Global do Ano — reconhecimento concedido pela própria companhia.

Antes da PepsiCo, o executivo construiu quase duas décadas de carreira na Nestlé, ocupando cargos de alta liderança em mercados desenvolvidos e emergentes. Entre os principais postos estão:

Vice-Presidente da América do Norte (EUA, Canadá e México)

CEO da região do Caribe Latino

Diretor Executivo da Nestlé Waters Brasil e Portugal

A diversidade de mercados, culturas e desafios regulatórios moldou o perfil de Carreteiro como um líder global, com forte visão comercial e operacional.

Especialista em transformação e integração

Além dos resultados de mercado, o novo presidente das Américas da Heineken é reconhecido por seu papel em processos de fusões e aquisições, integração pós-fusão e desenvolvimento de equipes diversas de alta performance.

Sua atuação combina execução comercial com estratégias de categoria capazes de gerar crescimento sustentável e elevar a rentabilidade — habilidades que se tornaram essenciais para empresas globais em ambientes voláteis.

A visão da Heineken sobre a nomeação

Dolf van den Brink, CEO e presidente do Conselho Executivo da Heineken, ressaltou que a chegada do brasileiro reforça os planos de aceleração da companhia na região.

“A chegada de Alex reflete nossa ambição de acelerar o crescimento e a transformação nas Américas, uma região-chave para a estratégia de longo prazo EverGreen da Heineken. Sua visão estratégica, disciplina operacional e estilo de liderança centrado nas pessoas estão perfeitamente alinhados aos valores e ao futuro que projetamos para a companhia.”

Van den Brink destacou ainda que espera contribuições significativas do executivo na inovação e no desempenho regional.

Passo estratégico para a agenda EverGreen

A nomeação ocorre em um momento em que a Heineken avança em seu plano global EverGreen, focado em eficiência, inovação, sustentabilidade e fortalecimento de marcas em mercados prioritários.

Com operações relevantes no Brasil, México e Caribe — além de presença em mercados maduros na América do Norte — a região das Américas é considerada um pilar para o crescimento da companhia no longo prazo.

Veja abaixo a entrevista de Alex Carreteiro no podcast "De frente com CEO", da EXAME: