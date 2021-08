Heineken espalha escritórios por SP para deixar trabalho perto das pessoas

Quando anunciou o home office definitivo para os funcionários administrativos, o Grupo Heineken sabia que os escritórios precisariam mudar seu propósito. Sem data oficial para voltar, a empresa reformou as unidades de Itu e da Vila Olímpia, na capital paulista, com foco em áreas mais amplas para colaboração, e agora está transformando espaços dos seus centros de distribuição em diversas cidades paulistas em mini escritórios.

A ideia do Grupo Heineken é garantir mais comodidade e oferecer opções de trabalho "fora de casa" além dos dois escritórios de Itu e da Vila Olímpia, onde há os tradicionais bares com cerveja liberada.

Os novos "escritórios", que são chamados de hubs, estão em obras nas cidades de Guarulhos, Embu das Artes e Sacomã. Eles devem ficar prontos até o fim do ano. Na cidade de Sumaré e no bairro paulistano de Sacomã, as obras já estão prontas e funcionários que tem necessidade já podem ir até lá.

Além de mais comodidade, a Vice-presidente de Pessoas do Grupo, Raquel Zagui, conta que há outro benefício com os mini escritórios. A empresa acaba incentivando a diversidade e a inclusão porque tem pontos de trabalho físico em mais cidades e locais próximos à periferia.

Os funcionários administrativos do Grupo Heineken vão poder voltar aos dois escritórios maiores da empresa até duas vezes por semana depois que o retorno for anunciado.