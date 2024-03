Haverá vencedores e derrotados, diz pesquisadora Amy Webb sobre novo fenômeno tecnológico

A 38ª edição do South by Southwest (SXSW) – um dos maiores festivais de inovação, tecnologia e criatividade do mundo – começou oficialmente na última sexta-feira, 8 de março. Mas a verdade é que, para grande parte do público, o evento não começa de fato até que a futurista Amy Webb suba ao palco.

Professora de previsão estratégica na Universidade de Nova York e fundadora e CEO do Future Today Institute, Web tornou-se uma das personalidades mais aguardadas do SXSW desde que começou a divulgar ali as atualizações mais recentes de seu relatório anual de tendências tecnológicas, o Tech Trends Report. E foi isso que ela fez no sábado, dia 9.

Durante o painel, a pesquisadora lançou luz sobre o surgimento de um novo “superciclo tecnológico” – fenômeno que, segundo ela, promete revolucionar a economia e a sociedade de maneira avassaladora.

“Essa onda de inovação é tão poderosa e abrangente que promete remodelar a própria essência da nossa existência, desde as complexidades das cadeias de suprimentos globais até os detalhes dos hábitos diários, dos corredores do poder na política global às normas não ditas que regem nossas interações sociais”.

3 tecnologias que irão remodelar o mundo

Web explicou que, diferentemente dos ciclos tecnológicos anteriores, que foram impulsionados por uma única tecnologia (como a energia ou a internet), este superciclo é impulsionado por três forças simultâneas: Inteligência Artificial, Ecossistemas Conectados das Coisas e Biotecnologia.

“À medida que convergem, esses três segmentos irão redefinir nossa relação com tudo, desde nossos farmacêuticos até nossos animais, desde bancos até nossos próprios corpos”.

Mas a futurista chamou atenção para um grande desafio diante desse cenário: a incerteza sobre como lidar com essas novas tecnologias está paralisando os tomadores de decisão dentro das empresas.

“Quando eu falo com CEOs, que é algo que eu faço todos os dias, percebo que muitos ainda estão assustados, pois ainda parece algo muito abstrato [...] As pessoas não sabem o que fazer com a IA , não sabem o que pensar sobre a IA – é por isso que há 1.500 painéis sobre inteligência artificial nesta edição do South By”, provocou.

Mas, afinal, como driblar toda essa insegurança e incorporar de uma vez por todas as novas tendências tecnológicas no dia a dia das organizações?

À julgar pela forma com que Webb construiu a introdução do Tech Trends Report 2024, a resposta é clara: entendendo como elas funcionam .

“Conforme este superciclo tecnológico se desenrola, haverá vencedores e derrotados , aqueles que aproveitam as rédeas dessa mudança épica e aqueles que são engolidos por ela. Para líderes empresariais, investidores e formuladores de políticas, entender este superciclo tecnológico é primordial”, escreveu.

