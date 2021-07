Universidade de Harvard oferece bolsas de estudo de até 70 mil dólares

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

No início da semana, a Universidade de Harvard abriu as inscrições do programa Academy Scholars para pesquisadores que estão realizando o PhD, ou doutorado, e iniciando o pós-doutorado. O programa dará subsídio para “acadêmicos de destaque” que realizem pesquisa sobre temas regionais.

Podem se inscrever para concorrer às bolsas profissionais das Ciências Sociais e do Direito com projetos sobre a história ou cultura de países e regiões de fora dos Estados Unidos e Canadá.

O programa aceita estudantes que já estejam cursando ou entrando no pós-doutorado. Os candidatos com doutorado devem ter concluído o curso após 30 de setembro de 2018.

De acordo com a universidade, os temas dos projetos podem “elucidar questões domésticas, comparativas ou transnacionais, do passado ou do presente”.

O que as bolsas Academy Scholars incluem

Os vencedores receberão uma bolsa de $35.000, para quem ainda não concluiu o doutorado, e $70.000, para quem já tiver concluído. Além disso, receberão fundos para viagens e conferências, auxílio de pesquisa e treinamento com duração de dois anos na Harvard Academy for International an Area Studies. As mentorias são realizadas pelos Senior Scholars, membros seniores do corpo docente da Universidade de Harvard.

Anualmente, de 4 a 6 acadêmcos são selecionados para o Academy Scholars. A universidade avisa que o ideal é que os bolsistas residam na área de Cambridge ou Boston durante as nomeações.

Os documentos necessários para se candidatar são:

Carta de apresentação que descreve de forma sucinta a área acadêmica do candidato, o país ou região de especialização e o tema de pesquisa proposto;

Curriculum vitae ou currículo, incluindo lista de publicações;

Proposta de pesquisa (com, no máximo, 2500 palavras), incluindo objetivos intelectuais e trabalho metodológico e disciplinar planejado;

Uma cópia da transcrição do programa de doutorado;

Três cartas de recomendação.

Toda a documentação deve ser enviada até o dia 1° de outubro. Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudo.

