Harvard abre inscrições para bolsas de pesquisa em todas as áreas

Lecticia Maggi, do Estudar Fora

Por Lecticia Maggi, do Estudar Fora

A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, está com inscrições abertas para a seleção dos próximos 50 bolsistas do Instituto de Estudos Avançados Radclife (Radcliffe Institute for Advanced Study).

O Instituto oferece bolsas para pesquisa em Harvard no valor de até US$ 78.000 para que profissionais das mais diferentes áreas (ciências humanas e sociais, exatas e artes) desenvolvam projetos de pesquisa.

As inscrições vão até 10 de setembro (para artes e humanas) ou 1 de outubro (para áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

O valor é para que os bolsistas trabalhem em um projeto entre setembro de 2021 e maio de 2022. Além desse montante, eles também podem receber fundos adicionais para financiar sua moradia na região de Boston. Há também um valor adicional de U$ 5 mil para cobrir despesas relacionadas ao projeto.

O Instituto se dedica à criação e ao compartilhamento de ideias transformadoras. O objetivo é que, ao longo de um ano, os bolsistas partilhem suas ideias uns com os outros e com o público por meio de apresentações, palestras, concertos e exposições.

Não há restrições de temas de estudo: há, segundo o instituto, desde projetos sobre planejamento urbano em Beirute, crescimento de células cancerosas, e até a criação de um livro sobre a busca da sabedoria. O Radcliffe Institute recebe inscrições de candidatos do mundo inteiro e tem uma taxa de aceitação de 4% (ou seja, somente 4% dos inscritos são aprovados).

Quem pode se candidatar

Essas bolsas para pesquisa em Harvard são voltadas para candidatos que já tenham ampla experiência em suas áreas. Para candidatos de humanas, ciências sociais, ciências, engenharia ou matemática, é necessário já ter obtido o doutorado e ter seu trabalho publicado em periódicos científicos relevantes de sua área.

Há bolsas também para artes criativas, área que engloba audiovisual, artes visuais, literatura (ficção e não-ficção), jornalismo, dramaturgia, composição musical e artes performativas. Cada uma dessas áreas tem requisitos específicos, que podem ser visualizados por meio deste link.

Também é possível se candidatar em grupos de duas ou tres pessoas. Nesse caso, todos os participantes do grupo precisam cumprir os requisitos. E todos eles precisam submeter seus próprios documentos durante a candidatura.

Como se candidatar às bolsas para pesquisa em Harvard

O processo de candidatura é feito por meio deste link. Para se candidatar, será necessário enviar os seguintes documentos:

Formulário de candidatura;

CV atualizado com no máximo seis páginas;

Proposta de projeto, com bibliografia (se for adequado), em fonte tamanho 12, com espaçamento duplo e margens de uma polegada. Ela deve ter até 1.400 palavras, começando com um resumo de até 150 palavras (notas de rodapé não contam);

Amostras de seu trabalho ou publicações;

Três cartas de recomendação.

Mais informações sobre os requisitos e o processo de candidatura podem ser vistas nesta página. De posse dos documentos, o candidato deve acessar o link de candidatura, criar um conta e fazer upload deles. As inscrições devem ser feitas até 10 de setembro (para projetos de humanas e ciências sociais) ou 1 de outubro (para exatas e biológicas).

Os candidatos serão avaliados de acordo com a qualidade e relevância de seus projetos, e suas capacidades criativas e intelectuais. O comitê também busca promover diversidade entre os bolsistas em termos de geografia, gênero, etnia, estágio de carreira e perspectivas ideológicas. Propostas multidisciplinares também são bem vistas.

Os candidatos escolhidos para as bolsas para pesquisa em Harvard serão notificados até março de 2021.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.