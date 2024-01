Hard skills: como usar as habilidades técnicas para se destacar no mercado?

Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, desenvolver as hard skills se tornou essencial. Dominar as habilidades técnicas além do básico é uma ótima saída para se destacar e colher os frutos de um bom trabalho.

Mas como elas impactam, diretamente, o profissional? É o que vamos discutir neste conteúdo. Além de conceituar as hard skills, trazemos exemplos práticos e formas de desenvolvê-las, independente da sua área de atuação.

O que são hard skills?

Hard skills são habilidades técnicas, geralmente conquistadas por meio de cursos, treinamentos, palestras ou qualquer outro tipo de atividade de capacitação.

A vivência prática também é capaz de reforçar uma hard skill: pessoas que estão na mesma área há anos, mesmo que não façam cursos de atualização, podem melhorar suas habilidades técnicas pelo contato diário que têm com as mesmas.

O primeiro contato com as hard skills, por parte do candidato, pode ser feito no job description — formulário de descrição da vaga.

Qual a importância das hard skills?

São as hard skills que vão capacitar um profissional para que o mesmo execute suas atividades no trabalho de maneira satisfatória. Sem elas, o escopo previsto no momento da contratação pode não ser alcançado, gerando uma falta de alinhamento entre profissional e empresa — o que pode ocasionar um desligamento, por exemplo.

Por outro lado, quando um profissional já domina as suas hard skills e deseja ir além, principalmente por meio da atualização de conhecimento, novas portas podem se abrir, como promoções e/ou aumentos no salário.

No caso de pessoas que estão desempregadas, o esforço em aprender as hard skills será um grande diferencial em se destacar dos outros candidatos.

Exemplos de hard skills

Alguns exemplos de hard skills, que podem ser adaptados dependendo da área de atuação da vaga:

Conhecimento avançado em análise de dados ;

Experiência em marketing digital;

Fluência em inglês;

Experiência com Excel — ou outras ferramentas específicas;

Habilidade para operar máquinas ou equipamentos para a área.

Qual é a diferença entre hard e soft skills?

A diferença entre hard skills e soft skills é simples: enquanto as hard skills são habilidades técnicas, as soft skills são habilidades comportamentais.

Essas habilidades mostram o quanto o profissional vê a si mesmo, seus pares e o mundo que o rodeia — o que envolve o ambiente de trabalho. E para além disso, diz muito sobre como reage em situações cruciais do dia a dia.

Alguns exemplos de soft skills são:

Facilidade na comunicação;

Foco na resolução de problemas;

Inteligência emocional;

Rápida adaptação à mudanças

Gestão de tempo e prioridade eficientes.

Perceba como as soft skills são mais subjetivas: mesmo que hoje existam diversas formas de desenvolvê-las, não será apenas com um curso ou palestra que o profissional conseguirá dominá-las.

Por isso, profissionais com soft skills bem alinhadas com o escopo da vaga/cultura empresarial são valiosos.

Como desenvolver hard skills?

Além de saber o que são hard skills, tenha em mente que existem várias formas de desenvolvê-las. Veja as principais:

Graduação ou pós-graduação : em muitas áreas, a graduação ou cursos de pós são exigências. Por isso, esse é um dos primeiros ambientes em que entramos em contato com o desenvolvimento de hard skills.

Cursos online: as hard skills mais desejadas pelo mercado têm pelo menos um bom curso sobre o assunto. Caso pesquise por “análise de dados”, por exemplo, verá uma série de opções que capacitam os profissionais.

Cursos de idiomas : em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado, dominar um segundo idioma é essencial.

Mão na massa: hard skills relacionadas com o domínio de ferramentas/softwares podem ser desenvolvidas com uma boa dose de prática. Para isso, existem cursos e mentorias, mas sem o uso diário da ferramenta, o conhecimento pode não evoluir.

Eventos da área: palestras, grupos de encontro e eventos em geral vão te ajudar a entender o que vem sendo demandado na sua área de atuação e boas ideias de como ir mais longe. Além disso, você também poderá fazer um bom networking e aprender com outras pessoas.

A união entre boas hard skills e soft skills pode te transformar em um profissional valioso para o mercado de trabalho, com oportunidades de carreira interessantes e uma curva de crescimento saudável.

Por isso, busque se atualizar de maneira constante, mesmo que já tenha conseguido ocupar aquela posição desejada.