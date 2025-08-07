Habilidades em IA aumentam salários em 28% e ganham força fora do setor de tecnologia

Profissionais com habilidades em inteligência artificial estão conquistando salários 28% mais altos do que aqueles sem essa competência, segundo o relatório “Além do Buzz: Desenvolvendo as Habilidades de IA que os Empregadores Realmente Precisam”, divulgado pela Lightcast.

A análise foi baseada em mais de 1,3 bilhão de vagas de emprego no mercado global de trabalho.

Demanda por IA vai além da TI e cresce em ritmo acelerado

Um dos dados mais surpreendentes do relatório é que 51% das vagas que exigem habilidades em IA, em 2024, estavam fora dos setores tradicionais de tecnologia da informação e ciência da computação.

Desde 2022, as funções relacionadas à IA generativa em setores não tecnológicos cresceram 800%. Isso revela uma transformação acelerada na forma como as organizações encaram o uso da inteligência artificial: ela não é mais uma competência restrita a programadores e engenheiros.

A Lightcast desenvolveu uma ferramenta chamada AI Skills Disruption Matrix™, que analisa cada habilidade conforme três critérios:

crescimento na demanda Importância no mercado de trabalho automação por IA Nível de exposição à

A metodologia permite mapear com precisão quais competências devem ser priorizadas em programas de formação e requalificação, e em quais setores elas se tornam mais relevantes.

IA como fator de ascensão profissional

A análise da Lightcast é um alerta claro para profissionais de todas as áreas: quem domina IA tem mais chances de conquistar posições estratégicas e melhor remuneração. O bônus salarial de quase US$ 18 mil anuais para funções com uso de IA comprova que essa habilidade deixou de ser uma vantagem opcional para se tornar uma exigência central no mercado de trabalho.

