Habilidade mais buscada pelas empresas é também a mais rara no mercado, aponta estudo

As exigências dos chefes nunca foram tão altas. Agora, não basta apenas ser disciplinado, confiável e capaz de cumprir a lista de tarefas de uma descrição de cargo. É preciso também dominar o uso da inteligência artificial e saber transformar dados em soluções inovadoras que impulsionam resultados.

Essa foi a conclusão do Índice de Tendências de Trabalho 2024 da Microsoft e do LinkedIn, que revelou que 71% dos executivos ouvidos priorizam candidatos com habilidades em IA.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme aponta o Relatório de Tendências Globais de Talentos também do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que em vagas que não envolvem a tecnologia.

Os salários também chamam a atenção

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. Segundo o site Indeed, que reúne vagas para empresas do Brasil todo, os salários para trabalhar com IA podem chegar a R$ 18 mil. Confira quanto ganha alguns profissionais.

Estagiário de Inteligência Artificial: R$ 2.500,00;

Líder de Inteligência Artificial: R$ 8.000,00;

Especialista em Bancos de Dados: R$ 9.000,00;

Especialista em Machine Learning: R$ 12.000,00;

Consultor de Inteligência Artificial: R$ 18.000,00.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Os dados do LinkedIn também mostram que a priorização da inteligência artificial não acontece apenas pelas organizações, mas também entre os funcionários. Quase todos os profissionais brasileiros (97%) afirmam estar entusiasmados em usar a IA no trabalho e mais da metade (62%) diz querer aprender mais sobre o assunto.



Tenha uma carreira à prova do futuro

"De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui."