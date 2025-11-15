Carreira

Habilidade mais buscada pelas empresas é também a mais rara no mercado, aponta estudo

Estudos do LinkedIn mostram que os profissionais mais requisitados do mercado são aqueles com habilidades em inteligência artificial; veja como se qualificar para conquistar uma vaga no setor mais aquecido da atualidade

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05h05.

As exigências dos chefes nunca foram tão altas. Agora, não basta apenas ser disciplinado, confiável e capaz de cumprir a lista de tarefas de uma descrição de cargo. É preciso também dominar o uso da inteligência artificial e saber transformar dados em soluções inovadoras que impulsionam resultados.

Essa foi a conclusão do Índice de Tendências de Trabalho 2024 da Microsoft e do LinkedIn, que revelou que 71% dos executivos ouvidos priorizam candidatos com habilidades em IA.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme aponta o Relatório de Tendências Globais de Talentos também do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que em vagas que não envolvem a tecnologia.

Os salários também chamam a atenção

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. Segundo o site Indeed, que reúne vagas para empresas do Brasil todo, os salários para trabalhar com IA podem chegar a R$ 18 mil. Confira quanto ganha alguns profissionais.

  • Estagiário de Inteligência Artificial: R$ 2.500,00;
  • Líder de Inteligência Artificial: R$ 8.000,00;
  • Especialista em Bancos de Dados: R$ 9.000,00;
  • Especialista em Machine Learning: R$ 12.000,00;
  • Consultor de Inteligência Artificial: R$ 18.000,00.

Os dados do LinkedIn também mostram que a priorização da inteligência artificial não acontece apenas pelas organizações, mas também entre os funcionários. Quase todos os profissionais brasileiros (97%) afirmam estar entusiasmados em usar a IA no trabalho e mais da metade (62%) diz querer aprender mais sobre o assunto.

Tenha uma carreira à prova do futuro

"De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

