Há ou a? Eleito ou elegido? Veja como usar esses verbos de forma correta

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Há ou a?

Ainda são comuns deslizes com "há" e "a", na situação temporal. O verbo haver indica pretérito; a preposição, futuro.

"Há dois meses, resolvemos sobre a contratação de Paulo."

Vale reforçar que não se deve usar "há duas semanas" e "atrás", uma vez que o verbo já aponta para um fato pretérito. Em resumo: há dois dias, há duas, há três meses - todos indicam um tempo anterior.

"Daqui a dois meses, resolveremos sobre a contratação de Paulo."

A preposição "a" (classe invariável da nossa Língua Portuguesa) indica esse futurístico. O verbo resolver, no futuro do presente, é um recurso que pode ser mais explorado no cotidiano. Hoje em dia, exagera-se no uso de locuções, como "vai definir", "vai trazer", "vamos buscar".

Eleito ou elegido?

Em nossa Língua Portuguesa, existem diversos verbos com dois particípios, como é o caso de "eleger": elegido e eleito. São os chamados verbos abundantes, com o uso em obediência a um princípio.

Usa-se o particípio regular (finalizado em -ado, -ido) com os verbos "ter" e "haver":

"O conselho tem elegido novas abordagens para os contratos."

Já o particípio irregular (forma mais curta e de terminação variável) é usado com os verbos "ser" e "estar":

“O conselho foi eleito neste ano de 2023.”

Um abraço e inscreva-se no meu canal!