Gympass, iFood e outras empresas estão com vagas home office. Veja como se candidatar

As empresas ainda estão buscando a política ideal para o trabalho, mas os profissionais já estão dando indícios de como deve ser o trabalho ideal no futuro. A satisfação do funcionário agora não se restringe apenas ao regime de trabalho, se será presencial ou home office, a atenção está voltada para a flexibilidade, tanto que 81% das pessoas gostariam de ter ou já possuem um benefício destinado à flexibilidade, que está sendo mais lembrada que o plano de saúde para o trabalhador do mundo contemporâneo, segundo pesquisa “Tendências e Perspectivas do Trabalho - Report WeWork LatAm 2023” realizado pela WeWork, empresa de espaços de trabalho flexíveis, em parceria com a Page Outsourcing e apoio de Reconnect | Happiness at Work e Exboss.

O estudo contou com mais de 10 mil profissionais de cinco países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México) que foram entrevistados entre os meses de agosto e setembro de 2023.

Para você que busca flexibilidade por meio de um trabalho home office, veja algumas oportunidades de emprego remoto disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Gympass

Fundada em 2012 e sediada em Nova Yorkk, o Gympass conta com uma equipe global em constante crescimento em 11 escritórios ao redor do mundo. E para posições em Tecnologia a empresa permite atuação remota, oferecendo um ambiente de crescimento profissional, estrutura específica para férias e day-off e licença parental remunerada de 6 meses para mulheres.

Inscrição: Veja as oportunidades de trabalho remoto na página de vagas do Gympass.

iFood

O iFood disponibilizou durante a pandemia uma série de iniciativas e benefícios para viabilizar o trabalho remoto. Entre eles, destacam-se subsídio financeiro para que seus funcionários possam equipar seus espaços de trabalho ou ainda atuar de coworkings espalhados pelo Brasil.

Inscrição: É importante destacar que nem todas as vagas permitem atuação remota, mas você ver algumas das vagas home office na página de vagas da companhia.

Localiza&Co

Com mais de 50 anos de atuação, a Localiza&Co é uma plataforma de soluções de mobilidade. A empresa conta com mais de 19 mil funcionários e mais de 15 milhões de clientes, tendo figurado também entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil de acordo com a Exame.

Inscrição: Veja as posições remotas para Tecnologia e Produto no site da Remotar.

Sicredi

Com mais de 4,6 milhões de associados, o banco Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que atua em território nacional para atender pessoas físicas e jurídicas. São mais de 300 produtos e serviços financeiros focados nos cooperados, suas empresas e até mesmo no agronegócio que, ao criarem suas contas no banco Sicredi, estão comprando uma cota da cooperativa.

A empresa, que adotou o trabalho remoto para a área Tech, contrata na modalidade CLT e oferece diversos benefícios, como 14º e 15º salários fixos, participação nos lucros, diversos tipos de auxílio, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja as oportunidades de trabalho remoto no site da Remotar.

Z1

A Z1 é uma conta digital para adolescentes que tem como propósito oferecer autonomia financeira para adolescentes que não podem contar com nenhum banco nem cartão.

A startup foi lançada em 2018 e, desde então, apresenta um crescimento médio de 30% ao mês, contribuindo para que a empresa levantasse um aporte de R$ 73 milhões feito por investidores de primeira linha como Y COmbinator, Kaszek, entre outros.

Inscrição: Veja as posições remotas para as áreas de Tecnologia e Produto no site da Remotar.

Vagas internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: Veja as posições remotas na página de vagas da BairesDev.

Consensys

Consensys é uma empresa de software blockchain e web3. A empresa possui aproximadamente 1 mil funcionários distribuídos ao redor do mundo, sendo que uma parte considerável se encontra no Brasil atuando para o time de Tecnologia, Design e Produto.

Inscrição: Acesse as vagas remotas disponíveis no site da Consensys.

Jobsity

Com uma equipe internacional distribuída em 32 países, a Jobsity conecta empresas americanas com desenvolvedores de primeira linha da América Latina rapidamente.

A empresa está sempre com diversas posições abertas na área de Tecnologia para ingressar um banco de talentos e, posteriormente, serem alocados para as respectivas posições abertas de acordo com o perfil da vaga.

Inscrição: Para ver as vagas remotas abertas, acesse o site da Remotar.