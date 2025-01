“Tristeza pós-férias”: como lidar com a ansiedade e recuperar a motivação no trabalho

Voltar de férias pode trazer uma sensação de desânimo conhecida como “tristeza pós-férias”. Esse sentimento é mais comum do que se imagina e pode impactar a produtividade e o bem-estar no ambiente profissional. Por isso, aprender a lidar com essa fase de retorno é essencial para retomar a rotina com a energia renovada.

Lucas Rizzardo, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil, destaca que o período pós-férias oferece uma oportunidade importante para reavaliar prioridades, ajustar hábitos e estabelecer um equilíbrio mais saudável e agradável. “Durante o tempo longe das rotinas diárias e das pressões do trabalho, as pessoas se recarregam e se envolvem em outras tarefas mais interessantes. Ao retornar, há uma chance de abraçar novas perspectivas e criar uma rotina que pareça mais satisfatória”, afirma.

Pensando em ajudar os profissionais a terem um retorno tranquilo e com mais ânimo, o Indeed selecionou algumas dicas para facilitar essa adaptação e recuperar a produtividade de forma equilibrada.

Planejando o retorno com antecedência

A estratégia para não se sentir assim pode começar antes mesmo de sair de férias. Concluir tarefas importantes e delegar responsabilidades antes de tirar férias pode ajudar a evitar o acúmulo de trabalho no retorno, e fazer uma lista de prioridades com antecedência reduzirá a sensação de estar perdido ou sobrecarregado pelas demandas. “Saber por onde começar ao retornar à sua rotina reduz a ansiedade e aumenta a confiança para retomar as atividades de forma eficaz, e também se preparar para o retorno com antecedência pode reduzir o impacto da rotina”, explica Rizzardo.

No entanto, a chave para superar a tristeza pós-férias começa, na verdade, antes do fim das férias. Usar os últimos dias de folga para organizar as tarefas domésticas, resolver pendências pessoais, ajustar os horários de descanso e se preparar mentalmente para o retorno pode promover um recomeço melhor.

Aceitar o tempo necessário para a adaptação

A adaptação ao retorno ao trabalho não acontece de imediato, e a tristeza pós-férias é um fenômeno que pode persistir durante as duas primeiras semanas após o retorno.

“Geralmente, leva tempo para se ajustar, mas o segredo é evitar se sobrecarregar durante essa fase e reconstruir a produtividade gradativamente. Respeitar seus limites pessoais é fundamental e, além disso, é melhor priorizar as tarefas urgentes primeiro e deixar as mais complexas e demoradas para depois, já que essa abordagem lhe dá mais tempo para voltar ao fluxo de trabalho”, diz Rizzardo.

Sobreviver à tristeza pós-férias e retornar a uma rotina produtiva requer mais do que apenas retomar as atividades. De acordo com o Diretor de Vendas do Indeed no Brasil, o equilíbrio entre trabalho e lazer é essencial para garantir a motivação e o bem-estar físico e mental a longo prazo. “Outra dica é tirar alguns intervalos ao longo do dia, além de dedicar tempo aos hobbies e também buscar novos interesses ou habilidades fora do horário de expediente. Para quem trabalha em casa, é aconselhável, sempre que possível, trabalhar em um cômodo diferente daquele em que se dorme. Essas práticas podem ajudar a estabelecer uma dinâmica mais sustentável”, enfatiza o Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Desconectando completamente

É comum ouvir que, após o início das férias, as pessoas ainda demoram alguns dias para se desconectar do trabalho. Muitos profissionais, mesmo de folga, continuam lendo e-mails e respondendo solicitações, o que impossibilita o descanso adequado.

Quando o profissional se permite desligar completamente, o cérebro tem a chance de se recuperar e se restabelecer para os próximos desafios. “Esse processo de desconexão e desapego é fundamental para renovar a produtividade e a motivação, e ficar disponível para o trabalho durante as férias afeta essa recuperação e aumenta a chance de que as demandas continuem chegando sem parar”, diz Rizzardo, acrescentando que minimizar o uso das redes sociais também pode promover um maior relaxamento mental.

Foco na saúde física e mental

Após uma pausa prolongada, outros hábitos, especialmente os relacionados à dieta e ao sono, podem mudar. Retornar ao trabalho com uma rotina mais saudável é essencial para manter altos níveis de energia.

“Atividades como yoga, meditação e caminhadas ao ar livre podem ajudar a reduzir o estresse acumulado. O cérebro é uma máquina que precisa de alimentos de qualidade e descanso eficaz, portanto, não podemos esperar ser produtivos em qualquer atividade sem estarmos bem descansados”, diz Rizzardo.

Ansiedade e burnout relacionados ao trabalho

Experienciar ansiedade contínua no emprego também pode impactar outros aspectos da vida fora das responsabilidades profissionais. Se não forem tratados, os altos níveis de estresse podem levar a um esgotamento mais profundo, o “burnout”, que causa exaustão física, emocional ou mental, acompanhada de diminuição da motivação e desempenho reduzido, também levando a atitudes negativas em relação aos outros e a si mesmo.

Embora umas simples férias possam aliviar os fatores de estresse do dia a dia, o burnout é mais complexo e requer uma abordagem em camadas para ser tratado, além de ajuda profissional. “Compreender os sinais desse fenômeno antes que ele aconteça precisa ser um grande motivador para agendar e aproveitar o período de folga sem culpa”, afirma ele.

“No final, priorizar o bem-estar no trabalho é muito importante. Se a tristeza pós-férias persistir, o ideal é pensar em como modificar a função atual ou talvez começar a procurar por uma nova oportunidade”, conclui Lucas Rizzardo.