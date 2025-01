Quer liderar projetos de impacto? Essas são as principais metodologias que vão ajudá-lo

Os relatórios ESG são documentos que apresentam informações sobre o desempenho das empresas em aspectos ambientais, sociais e de governança. Eles servem como ferramenta para investidores, reguladores e consumidores avaliarem riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade . Esses relatórios são estruturados com base em indicadores padronizados , que permitem comparar dados entre diferentes organizações.

As principais metodologias ESG

1. GRI (Global Reporting Initiative)

O GRI é uma das metodologias mais adotadas globalmente para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Sua abordagem abrangente considera impactos ambientais, sociais e econômicos das atividades empresariais. Ele é amplamente utilizado por empresas que buscam alinhar suas práticas a padrões internacionais e comunicar seus resultados de maneira transparente.

Estima-se que mais de 10 mil organizações em 100 países utilizem as diretrizes do GRI, consolidando-o como referência no mercado.

2. SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

O SASB oferece uma abordagem mais focada em setores específicos, definindo indicadores de sustentabilidade relevantes para diferentes indústrias. É amplamente utilizado por investidores, já que permite comparar o desempenho ESG entre empresas do mesmo setor.

Seu foco na materialidade financeira facilita a integração de métricas ESG em análises de risco financeiro .

3. TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

Criada pelo Conselho de Estabilidade Financeira, a TCFD se concentra na divulgação de informações relacionadas ao clima, ajudando empresas a comunicar os riscos e oportunidades financeiras associados às mudanças climáticas.