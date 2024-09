Qual o melhor momento para pedir um aumento no trabalho?

Pedir um aumento salarial é um momento delicado e deve ser abordado com estratégia e preparação. Saber a hora certa e como se posicionar pode aumentar suas chances de sucesso. Aqui estão algumas dicas que podem te ajudar a escolher o melhor momento para solicitar esse reconhecimento financeiro, segundo o The Muse:

1. Quanto tempo você deve esperar antes de pedir um aumento?

Se você começou em um novo emprego recentemente, o ideal é esperar pelo menos seis meses antes de pedir um aumento. A maioria dos empregadores prefere discutir o aumento após você ter completado pelo menos um ano na empresa. Se você já está na empresa há vários anos, pedir um aumento uma vez por ano pode ser uma boa prática. Lembre-se de que algumas empresas já incluem discussões sobre remuneração durante as avaliações de desempenho. Nesse caso, planeje seus pontos de argumentação antes da reunião para maximizar suas chances.

2. Quando pedir um aumento ou esperar pela oportunidade certa?

Se você sabe que uma avaliação de desempenho está se aproximando, talvez seja melhor esperar até esse momento para pedir um aumento. Durante essa reunião, seu gerente deve fornecer um feedback sobre seu trabalho e, no final da conversa, é comum que o aumento salarial seja discutido.

Se, no entanto, você sente que merece um aumento e ele não é mencionado, é a sua chance de trazer o assunto à tona. Planeje-se com antecedência, tenha uma lista de suas conquistas e procure quantificar os resultados sempre que possível. Por exemplo, se você aumentou a satisfação do cliente, apresente os números percentuais para apoiar seu argumento.

3. Dicas para pedir um aumento

Aguarde o momento certo: O timing é essencial. Um dos melhores momentos para pedir um aumento é logo após a conclusão de um projeto importante ou após receber reconhecimento por um bom desempenho. Nessa situação, suas conquistas ainda estão frescas na mente de seu empregador, o que pode facilitar a discussão.

Outra boa ocasião é quando a empresa está indo bem financeiramente. Se um novo produto foi lançado ou um grande contrato foi assinado recentemente, seu empregador pode estar mais aberto a discutir seu aumento, já que os lucros da empresa estão crescendo.

Busque uma promoção: Se estiver disposto a assumir mais responsabilidades, pode ser inteligente perguntar sobre oportunidades de promoção. Ao obter uma promoção, você pode negociar seu salário no novo cargo, o que frequentemente resulta em um aumento significativo.

Pesquise o valor ideal: Antes de pedir um aumento, faça sua lição de casa. Pesquise quanto outros profissionais na mesma posição estão ganhando. Leve em consideração a indústria, localização e seu nível de experiência. Com base nessas informações, estabeleça o valor que você gostaria de pedir e o valor mínimo com o qual ficaria satisfeito.

Seguindo essas dicas, você poderá escolher o momento certo e se preparar adequadamente para a conversa sobre aumento salarial