“Qual a sua pretensão salarial?”: saiba como colocar no currículo

Mencionar a pretensão salarial no currículo pode ser desafiador, mas, quando solicitado pela empresa, é importante apresentá-la de forma clara e estratégica. Aqui estão alguns passos adicionais para abordar essa questão com confiança, de acordo com o site da consultoria Robert Half:

Pesquise detalhadamente o mercado

Realizar uma pesquisa salarial detalhada ajuda a definir uma faixa que seja realista e competitiva. Além de sites de emprego, considere dados de associações profissionais ou relatórios do setor. Ter uma ideia exata da média salarial para a posição e localização da vaga ajuda a apresentar uma pretensão bem fundamentada.

Analise o custo de vida na região

Se a vaga é em uma região diferente da sua, ajuste sua pretensão considerando o custo de vida local. Despesas como aluguel e transporte podem variar, e adaptar sua faixa salarial de acordo com o local demonstra que você é consciente e flexível.

Indique uma faixa que reflita flexibilidade

Além de ser uma opção estratégica, mencionar uma faixa salarial mostra que você está aberto à negociação. Por exemplo, uma faixa como "entre R$ 4.000 e R$ 5.000" permite que o recrutador entenda suas expectativas enquanto deixa margem para ajustes com base nos benefícios oferecidos.

Onde e como inserir a pretensão salarial no currículo?

Posição e formatação: Inclua a pretensão ao final do currículo, em uma seção intitulada "Informações Adicionais" ou "Pretensão Salarial". Essa abordagem evita que o tema salarial se torne o foco do documento, deixando a experiência e habilidades como prioridade. Faixa salarial ao invés de um valor fixo: Quando possível, informe uma faixa salarial (exemplo: "Pretensão salarial: R$ 4.000 – R$ 5.000"), permitindo flexibilidade com base nas especificações da posição e na negociação futura. Evite se a vaga não exigir: Em currículos que não pedem a pretensão salarial, omitir essa informação pode ser melhor. Assim, você mantém espaço para discutir detalhes sobre benefícios e condições da vaga pessoalmente, com maior contexto.

Dicas para ajustar a pretensão salarial

Baseie-se em dados de mercado : Consulte pesquisas salariais em sites de emprego para entender a média da faixa salarial de sua posição.

: Consulte pesquisas salariais em sites de emprego para entender a média da faixa salarial de sua posição. Considere sua experiência e qualificações: Adeque a pretensão ao seu nível de experiência, formação e ao mercado da empresa contratante.

Considere o valor agregado de benefícios e crescimento

Ao definir a faixa, leve em conta fatores além do salário, como oportunidades de crescimento, desenvolvimento de carreira e benefícios oferecidos pela empresa. Isso ajuda a balancear expectativas, pois um salário ligeiramente menor pode ser interessante caso a empresa ofereça outras vantagens.

Dicas sobre quando discutir o salário

Se a vaga não pedir explicitamente uma pretensão, é recomendado deixar essa conversa para uma fase posterior, como a entrevista. Isso permite que você tenha mais informações sobre o cargo e demonstre primeiro o valor que traz para a empresa.

Essas abordagens mostram que você está bem informado e pronto para discutir remuneração com uma perspectiva realista e flexível.