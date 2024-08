"Quais suas expectativas para esta vaga?": como responder na entrevista de emprego

Responder à pergunta "Quais suas expectativas para esta vaga?" durante uma entrevista de emprego é crucial para demonstrar alinhamento com a empresa e o cargo. Aqui estão algumas dicas práticas para formular uma resposta eficaz, segundo informações compiladas por Harvard Business Indoor, Glassdoor e Indeed:

1. Pesquise a empresa e o cargo

Antes da entrevista, pesquise sobre a empresa e o cargo. Entenda os valores da empresa, sua cultura e as responsabilidades da posição. Isso ajudará a alinhar suas expectativas com as necessidades da empresa. Visite o site da empresa, leia sobre seus valores, missão e projetos recentes.

2. Enfatize o crescimento pessoal e profissional

Mostre que você está interessado no desenvolvimento pessoal e profissional. Por exemplo: "Espero crescer na empresa, aprendendo novas habilidades e assumindo responsabilidades que contribuam para o meu desenvolvimento e para o sucesso da organização." Destacar seu desejo de aprendizado contínuo demonstra proatividade e ambição.

3. Demonstre interesse na cultura da empresa

Indique que você se importa com o ambiente de trabalho e a cultura da empresa. "Espero trabalhar em um ambiente colaborativo e inovador, onde minha contribuição seja valorizada e eu possa colaborar com colegas para alcançar objetivos comuns." Isso mostra que você valoriza o trabalho em equipe e a comunicação aberta.

4. Seja realista e específico

Seja honesto e específico sobre suas expectativas. Evite respostas vagas e genéricas. "Estou procurando uma posição onde eu possa aplicar minhas habilidades em [área específica], contribuindo para projetos que impactem positivamente a empresa." Seja claro sobre como suas competências podem beneficiar a organização.

5. Alinhe suas expectativas de remuneração

Se perguntado sobre expectativas salariais, baseie sua resposta em pesquisas de mercado e no seu valor profissional. "Com base na minha pesquisa e na experiência exigida para a vaga, espero um salário na faixa de [faixa salarial], mas estou aberto a discutir detalhes conforme entendo mais sobre os benefícios e a estrutura da empresa." Isso mostra que você fez sua lição de casa e tem expectativas realistas.

6. Prepare-se para perguntas adicionais

Esteja preparado para perguntas de seguimento, como "Como você planeja alcançar essas expectativas?" ou "Quais recursos você precisará para atingir seus objetivos?". Demonstrar que você pensou sobre como concretizar suas expectativas pode impressionar positivamente os entrevistadores.

7. Mantenha a confiança e a sinceridade

Ao responder, mantenha um tom de confiança e sinceridade. Evite exageros ou promessas que não possa cumprir. A autenticidade é valorizada pelos recrutadores.

Por que você deve saber responder a isso

Responder de forma eficaz à pergunta "Quais suas expectativas para esta vaga?" mostra ao entrevistador que você está preparado, alinhado com os objetivos da empresa e focado em contribuir positivamente. Prepare-se com antecedência, seja honesto e demonstre como suas expectativas se conectam com a oportunidade oferecida.