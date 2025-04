Quais são as 5 profissões do momento? Veja ranking

Com o mercado de trabalho em constante evolução, a busca por profissionais altamente especializados tem aumentado, principalmente nas áreas de tecnologia. Profissões relacionadas à big data (grandes volumes de dados), inteligência artificial (IA) e segurança cibernética são as mais promissoras do momento, acompanhando as inovações que moldam o futuro digital.

O avanço de tecnologias como machine learning (aprendizado de máquina) e blockchain (tecnologia de registro descentralizado) impacta diretamente nas demandas por novos perfis profissionais, o que torna esses campos mais atraentes para quem deseja seguir uma carreira com boas perspectivas de crescimento.

A seguir conheça cinco profissões promissoras, suas áreas de atuação, especializações necessárias e média salarial de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Especialistas em Big Data

Com o crescente volume de dados gerados todos os dias, profissionais que sabem como interpretar e extrair insights a partir deles têm se tornado indispensáveis. Esses especialistas trabalham com o uso de ferramentas e técnicas para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e ajudar as empresas a tomar decisões informadas. Atuam em diversos setores, como saúde, finanças, e-commerce e telecomunicações.

Os cursos de especialização necessários são em Ciência de Dados, Análise de Dados, Estatística, Data Science e Machine Learning.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 14.000 mensais, dependendo da experiência.

2. Engenheiros Fintech

Profissionais da área de Fintech (tecnologia financeira) são os responsáveis por criar soluções inovadoras que combinam finanças com tecnologia. Eles desenvolvem plataformas de pagamentos digitais, investimentos e crédito online, além de tecnologias de blockchain para criptomoedas.

Seu campo de atuação abrange bancos, startups financeiras e empresas de seguros, e os cursos de especialização indicados são em Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Blockchain e FinTech.

Média salarial: R$ 10.000 a R$ 18.000 mensais.

3. Especialistas em IA e aprendizado de máquina

A Inteligência Artificial e o machine learning (aprendizado de máquina) são as áreas que mais crescem no setor tecnológico. Esses especialistas desenvolvem algoritmos e sistemas autônomos que podem aprender e se adaptar a novos dados, com aplicação em setores como saúde, educação, automóveis e assistentes virtuais.

Média salarial: R$ 12.000 a R$ 20.000 mensais.

4. Desenvolvedores de software e aplicativos

Com o aumento da demanda por soluções digitais, os desenvolvedores de software e aplicativos são peças-chave para o funcionamento de empresas que buscam inovação. Eles são responsáveis por criar e manter softwares que atendem às necessidades de empresas e consumidores, seja para e-commerce, serviços financeiros ou plataformas educacionais.

Para se especializar na área, é recomendado fazer cursos de Engenharia de Software, Desenvolvimento Web, Mobile App Development e Full Stack Development.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 12.000 mensais.

5. Especialistas em gerenciamento de segurança

Profissionais que atuam com gerenciamento de segurança cibernética são responsáveis por proteger as informações e os sistemas das empresas contra ataques virtuais. Com o aumento das ameaças digitais, essa profissão tornou-se fundamental, seja para empresas de tecnologia ou organizações em outros setores que lidam com dados sensíveis.

Média salarial: R$ 8.500 a R$ 15.000 mensais.

Por que escolher o setor de tecnologia?

Como visto, essas profissões estão entre as mais procuradas do mercado, e a demanda deve crescer ainda mais. Isso porque a inovação tecnológica não apenas molda o presente, mas também define as perspectivas de futuro para essas áreas.

A evolução de tecnologias como cloud computing (computação em nuvem) e IoT (internet das coisas) deve impulsionar a necessidade de novos talentos. No entanto, profissionais dessas áreas também enfrentam desafios, como a constante atualização de suas habilidades e a necessidade de lidar com sistemas complexos e em rápida mudança.

A automação e a inteligência artificial também têm impactado diretamente essas profissões, criando uma maior necessidade de competências em áreas que envolvem dados, segurança e inovação. A competição entre empresas para contratar os melhores talentos é outro fator que torna essas áreas mais atrativas, já que elas oferecem grandes oportunidades de crescimento e salários competitivos.

Por que você deve saber disso?

Entender quais são as profissões mais promissoras é crucial para quem busca se destacar no mercado de trabalho atual. A crescente digitalização da economia e a transformação digital das empresas exigem uma força de trabalho cada vez mais qualificada, especialmente em áreas tecnológicas.

Além disso, esses campos oferecem um alto potencial de crescimento tanto profissional quanto financeiro, sendo uma escolha inteligente para quem deseja estar à frente no mercado de trabalho.