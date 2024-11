Quais escalas existem além da 6x1? Entenda como funciona 5x2 e 4x3

O debate sobre o fim da jornada de trabalho de 6 dias trabalhados por um dia de descanso ganhou destaque neste domingo, 11, nas redes sociais. A extinção faz parte de uma PEC apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) na Câmara dos Deputados. O projeto é do vereador Rick Azevedo (PSOL), que propõe o fim do modelo de escala 6x1.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não estabelece um modelo fixo de escalas, apenas determina que a jornada de trabalho deve respeitar o limite máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Dentro desses parâmetros, é possível ajustar a escala conforme a necessidade. A escala 6x1, que está em foco na proposta, é uma das mais comuns, especialmente em setores como varejo, mercados e restaurantes.

Entenda como funcionam as escalas de trabalho mais comuns

Escala 6x1

O modelo 6x1 é caracterizado por seis dias de trabalho seguidos de um dia de folga. Nesse sistema, o dia de descanso pode ser fixo ou rotativo, desde que uma folga em domingo seja garantida a cada sete semanas. A deputada Erika Hilton argumenta que a escala impacta negativamente a qualidade de vida dos trabalhadores, e afeta desde a saúde até as relações familiares.

Escala 5x2

Conhecido como o modelo “padrão” no Brasil, a escala 5x2 prevê cinco dias de trabalho com dois dias de descanso. Geralmente, esses dias coincidem com o fim de semana, embora a lei não exija isso. Normalmente, os profissionais cumprem jornadas de 8 horas por dia, somando 40 horas semanais.

Escala 4x3

Pouco usual no Brasil, a escala 4x3 (quatro dias de trabalho para três dias de folga) tem ganhado espaço como alternativa para promover bem-estar e produtividade. Esse modelo permite que os colaboradores tenham mais tempo para descanso, lazer e atividades pessoais, o que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o aumento do engajamento no ambiente de trabalho.

Escala 5x1

Neste modelo são cinco dias de trabalho para um dia de folga. Nessa escala, diferente das anteriores, as folgas caem em dias diferentes a cada semana. Mas a CLT prevê que pelo menos um dos dias de folga no mês seja em um domingo.

Escala por horas

Há, ainda, outra forma de se calcular uma escala: por hora, e não por dias. Na escala 12×36, por exemplo, o funcionário trabalha 12 horas seguidas e descansa nas 36 horas seguintes. Segundo a lei, essa escala só pode ser empregada via acordo entre patrão e empregado. Já escalas como 18×36 e 24×48 costumam ser reservadas para áreas que não podem interromper as atividades, como serviços de saúde e segurança.