Profissionais desta área são um dos mais requisitados do mercado e salários chegam a R$ 40 mil

Muito se fala sobre os especialistas em inteligência artificial ou aprendizado de máquina, mas uma das profissões que mais cresce no Brasil e no mundo não é nem de humanas e nem de exatas: é de biológicas.

Muito por causa da mudança de percepção do público, a área de sustentabilidade e ESG vem ficando cada vez mais importante para as empresas de todos os setores. Segundo a Microsoft, 78% dos investidores estão dispostos a pagar mais para capitalizar empresas com linhas de negócio sustentáveis -- essa tendência é ainda maior dentro do público jovem, com 85% de investidores millenials e Gen Z priorizando alocar seus fundos para esse tipo de negócio.

E os maiores executivos do mercado já estão surfando essa onda. De acordo com um relatório da Deloitte, 98% das empresas entrevistadas já estabeleceram grupos de trabalho de ESG que se reúnem pelo menos uma vez por trimestre.

O resultado? Mais de 80% dos CEOs reportam que suas empresas estão progredindo de maneira significante ou moderada em direção a seus objetivos sustentáveis.

O profissional do futuro

Como consequência disso, o especialista em sustentabilidade é o nono profissional em mais alta demanda nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do LinkedIn. Por lá, os salários chegam a US$122 mil por ano, equivalente a mais de R$60 mil por mês na cotação atual.

Aqui no Brasil, o relatório do Futuro do Trabalho, realizado pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral, aponta o engenheiro de sustentabilidade como a décima segunda profissão em maior crescimento no Brasil.

É questão de tempo, no entanto, até o especialista em sustentabilidade virar moda por aqui. No momento de publicação desta matéria, são 132 vagas abertas deste cargo no Brasil, com média salarial de R$9500, segundo o Glassdoor – um Head de ESG, no entanto, pode receber até R$40.000.

Não requer graduação específica

Essa é a melhor parte: você não precisa de nenhuma graduação específica para ocupar cargos de prestígio na área de ESG. De engenheiros a jornalistas, qualquer um pode se especializar e suceder como um profissional desse ramo.

O dia a dia de um especialista em sustentabilidade envolve avaliar impactos ambientais, sociais e econômicos de projetos, desenvolver políticas e estratégias para promover a sustentabilidade e monitorar a conformidade da empresa com regulamentos ambientais. Por isso, o único conhecimento técnico específico que você precisa ter é o das regulações ambientais vigentes.

