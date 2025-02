Procura-se: profissionais desta área estão em alta demanda e salários de entrada chegam a R$ 14 mil

O setor de inteligência de mercado segue em forte expansão e se consolidando como um pilar estratégico para empresas de todos os setores.

Segundo a S&S Insider, o mercado, que era avaliado em US$ 29,11 bilhões em 2023, deve atingir US$ 68,72 bilhões até 2032, com um crescimento anual composto de pouco mais de 10%. Esse avanço é impulsionado pela adoção de inteligência artificial, análise de dados e computação em nuvem, além da crescente demanda por decisões baseadas em informações precisas e atualizadas.

O que é inteligência de mercado?

Também conhecida como business intelligence, ou BI, a inteligência de mercado permite que empresas identifiquem oportunidades, antecipem tendências e ajustem suas estratégias de forma ágil e assertiva através da análise de dados estruturados. Organizações que investem nessa tecnologia conseguem otimizar operações, reduzir riscos e se posicionar estrategicamente no mercado.

Os dados da S&S Insider apontam que soluções de BI representaram 69% da receita do setor, impulsionadas pelo crescimento de plataformas avançadas de análise de dados e visualização. Já o segmento de serviços, que inclui consultoria, integração e suporte especializado, deve ser o próximo a crescer.

Escassez de profissionais capacitados

Isso evidencia a necessidade e demanda crescentes de profissionais capacitados para interpretar e aplicar esses insights dentro das organizações.

De acordo com o Guia Salarial Robert Half de 2025, analistas de BI (cargo de baixa senioridade para a área) conseguem salários de até R$ 14 mil reais e abre portas para posições no setor de análise de dados, cujos salários chegam a R$ 40 mil.

