Posturado e calmo: tetracampeão da NBA revela dicas de como ser respeitado no trabalho

Shaquille O’Neal construiu uma carreira que vai muito além do basquete.

Com quatro títulos da NBA, um papel de destaque no maior programa esportivo da NBA, investimentos em franquias e um envolvimento ativo no empreendedorismo e na educação, ele exemplifica uma liderança que se estende por diferentes setores.

Shaq, como é conhecido, não apenas comanda atenção por seu tamanho imponente (ele tem 2,16 m e 147 quilos), mas por sua mentalidade incansável de crescimento e influência. "Eu trabalho duro, recebo elogios, e sigo para a próxima coisa", afirmou em entrevista ao Entrepreneur Magazine.

Postura importa

Desde os tempos de atleta, Shaq compreendeu que liderança não se trata apenas de talento, mas de postura.

Em todos os times pelos quais passou, sua filosofia era clara: impor respeito desde o primeiro dia. "Você tem que mostrar quem é o chefe", disse, relatando que, quando necessário, impunha sua autoridade até fisicamente.

Segundo ele, essa abordagem direta pode parecer dura, mas revela um princípio essencial para qualquer líder: a necessidade de estabelecer limites e ser respeitado dentro de uma equipe.

Se valorize e respeite os outros

Fora das quadras, O’Neal aplica sua visão de liderança em negócios e investimentos. Um dos conselhos que sempre oferece a empreendedores é não ter medo de falar sobre dinheiro. "Se você sabe o que está pedindo e conhece o seu negócio, não há razão para ficar nervoso", explicou.

Ao entrar no mundo das franquias e da tecnologia, ele adotou a estratégia de parceria e aprendizado contínuo. "Eu me junto a pessoas mais inteligentes do que eu", afirmou, destacando a importância de delegar e confiar em especialistas.

Além do sucesso financeiro e da mentalidade vencedora, Shaq mantém um princípio essencial: a generosidade.

Histórias de suas ações filantrópicas são comuns, como quando pagou compras de uma mãe e sua filha em uma loja. O motivo? Um conselho simples da mãe dele: "Ser gentil não custa nada". Esse equilíbrio entre firmeza e empatia faz de O’Neal um líder admirado, provando que, dentro ou fora das quadras, liderança vai muito além do poder – é sobre influência, aprendizado e impacto positivo.

