O que preciso saber para estudar ou trabalhar na Argentina

A Argentina é um dos destinos mais populares entre brasileiros que buscam estudar ou trabalhar fora do país. Conhecida pela qualidade de suas universidades e pelo custo de vida acessível, o país atrai estudantes e profissionais de diversas áreas. No entanto, antes de fazer as malas, é importante se preparar e conhecer alguns aspectos essenciais para uma experiência bem-sucedida. Abaixo, entenda o que você precisa saber para ir para a Argentina.

1. Visto e documentação

Para estudar ou trabalhar na Argentina, os brasileiros geralmente não precisam de visto para permanências de até 90 dias, mas se a estadia for mais longa, é necessário regularizar a situação no país. Estudantes precisam de um visto de estudante, que pode ser solicitado com o comprovante de matrícula em uma instituição argentina. Já quem vai trabalhar deve providenciar um visto de trabalho, normalmente emitido com um contrato de emprego formal.

2. Reconhecimento de diplomas

Quem pretende estudar na Argentina em nível de graduação geralmente não enfrenta problemas, mas profissionais que desejam validar diplomas brasileiros precisam passar por um processo de reconhecimento. Universidades e instituições de ensino oferecem orientação sobre os requisitos e etapas para validar cursos já concluídos. Pesquisar com antecedência facilita o processo e ajuda a evitar atrasos.

3. Qualidade das universidades

A Argentina é conhecida por ter universidades renomadas, como a Universidade de Buenos Aires (UBA), que é pública e gratuita. Muitas instituições do país têm alta qualidade acadêmica e reconhecimento internacional, especialmente em áreas como medicina, direito e engenharia. Estudar na Argentina permite ter uma formação de qualidade, com a vantagem de contar com cursos de baixo custo, especialmente nas universidades públicas.

4. Custo de vida

O custo de vida na Argentina é mais acessível que em outros países da América Latina, mas pode variar dependendo da cidade escolhida. Buenos Aires tende a ser mais cara, enquanto cidades menores oferecem um custo menor de aluguel, alimentação e transporte. Planeje seu orçamento considerando essas despesas, além das taxas escolares, se for o caso.

5. Cultura e idioma

O espanhol é o idioma oficial, mas muitos argentinos têm familiaridade com o português e são receptivos com brasileiros. Ainda assim, ter um bom conhecimento de espanhol é importante para facilitar a adaptação, especialmente no mercado de trabalho e nas aulas. A cultura argentina é rica e vibrante, com uma forte tradição em música, dança e gastronomia. Adaptar-se ao estilo de vida local pode ser uma experiência enriquecedora para estudantes e trabalhadores.

6. Sistema de saúde

O sistema de saúde argentino é bem avaliado, e o acesso aos serviços públicos de saúde é gratuito para estrangeiros. No entanto, muitos brasileiros optam por ter um seguro de saúde privado para garantir atendimento em hospitais e clínicas particulares, onde os tempos de espera costumam ser menores. Conferir as opções de cobertura médica ajuda a garantir segurança e tranquilidade durante a estadia.

7. Envio de recursos e remessas

Para quem precisa enviar dinheiro entre Brasil e Argentina, utilizar plataformas de remessa online pode ser uma opção prática e econômica. Serviços especializados permitem transferências rápidas, com taxas competitivas e conversão de câmbio vantajosa, facilitando o envio de recursos para cobrir despesas de estudos e outras necessidades.

Vale a pena?

Estudar ou trabalhar na Argentina pode ser uma experiência transformadora, oferecendo acesso a uma educação de qualidade e oportunidades profissionais em um país próximo ao Brasil. Com o planejamento certo e conhecimento sobre vistos, custo de vida, idioma e opções de saúde, é possível ter uma experiência enriquecedora e bem-sucedida.