O que é o teste MBTI e como usá-lo para descobrir sua personalidade

O Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) é um dos testes de personalidade mais conhecidos e amplamente utilizados no mundo. Desenvolvido na década de 1940 por Isabel Briggs Myers e sua mãe, Katharine Cook Briggs, o MBTI é baseado na teoria dos tipos psicológicos de Carl Jung. Seu objetivo principal é ajudar as pessoas a compreenderem melhor suas personalidades, facilitando o autoconhecimento e a interação com os outros.

Como funciona o MBTI?

O MBTI é um questionário que avalia a personalidade das pessoas com base em quatro dicotomias, ou escalas, principais, segundo a Forbes:

Introversão (I) ou Extroversão (E): Refere-se ao foco de atenção e energia, se voltado para o mundo externo ou para o mundo interno. Sensação (S) ou Intuição (N): Relaciona-se à forma como a pessoa processa informações, se de maneira mais prática e concreta ou mais abstrata e intuitiva. Pensamento (T) ou Sentimento (F): Diz respeito ao modo como as decisões são tomadas, com base na lógica e análise ou levando em conta os valores e emoções. Julgamento (J) ou Percepção (P): Indica como a pessoa prefere lidar com o mundo exterior, se de forma mais estruturada e planejada ou mais flexível e adaptável.

Essas quatro escalas combinam-se para formar 16 tipos de personalidade diferentes. Cada tipo é representado por uma sigla de quatro letras, conforme a inclinação da pessoa para cada uma das dicotomias. Por exemplo, uma pessoa que tenha tendência à introversão, intuição, pensamento e julgamento será classificada como INTJ.

Qual a utilidade do MBTI?

O MBTI oferece um olhar detalhado sobre as preferências de cada indivíduo, destacando suas forças, fraquezas, áreas de interesse e preferências de comunicação. Embora nenhum tipo de personalidade seja considerado melhor que outro, compreender o seu próprio tipo pode ajudar em diversas áreas da vida, como:

Carreira : O teste pode ajudar a identificar qual área profissional está mais alinhada com suas características e preferências, auxiliando na escolha de uma profissão que melhor se ajuste à sua personalidade.

: O teste pode ajudar a identificar qual área profissional está mais alinhada com suas características e preferências, auxiliando na escolha de uma profissão que melhor se ajuste à sua personalidade. Relacionamentos : Ao conhecer melhor seu próprio estilo de comunicação e o dos outros, fica mais fácil melhorar as interações e construir relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos.

: Ao conhecer melhor seu próprio estilo de comunicação e o dos outros, fica mais fácil melhorar as interações e construir relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. Desenvolvimento pessoal: Com o MBTI, é possível entender melhor os pontos fortes e áreas que podem ser desenvolvidas, além de promover uma maior compreensão das próprias reações em diferentes situações.

Como descobrir seu tipo de personalidade?

Para descobrir seu tipo de personalidade pelo MBTI, você pode responder a um questionário que analisa como você se sente e reage em diferentes situações. Existem várias versões online do teste, algumas das quais são gratuitas. Após o preenchimento, você receberá seu perfil com a combinação de letras que melhor descrevem suas preferências nas quatro escalas.

O MBTI é uma ferramenta poderosa para quem busca autoconhecimento e quer aprimorar suas relações interpessoais e profissionais, oferecendo insights valiosos sobre a forma como você vê o mundo e toma decisões.