O que colocar no currículo: 7 seções para incluir, com exemplos

Ter um currículo bem estruturado e atrativo é essencial para se destacar no mercado de trabalho. O documento deve ser claro, objetivo e conter as informações mais relevantes para o recrutador. A seguir, listamos 7 seções essenciais que você deve incluir no seu currículo para aumentar suas chances de conquistar uma vaga, com exemplos práticos para cada uma delas.

1. Dados pessoais e de contato

A primeira seção do seu currículo deve conter suas informações pessoais e os dados de contato. Inclua nome completo, telefone, e-mail e, se for relevante para a vaga, o link para o seu perfil no LinkedIn ou portfólio online. Evite inserir informações desnecessárias, como número de documentos ou estado civil.

Exemplo:

2. Objetivo profissional

O objetivo profissional deve ser breve e direto, mencionando a vaga que você deseja ocupar e como você pode contribuir para a empresa. Evite ser genérico; ajuste o objetivo de acordo com a empresa e o cargo almejado.

Exemplo: "Busco uma posição na área de marketing digital, onde posso aplicar minhas habilidades em gestão de campanhas e análise de dados para contribuir com o crescimento da empresa."

3. Experiência profissional

Nesta seção, você deve listar suas experiências anteriores, começando pela mais recente. Inclua o nome da empresa, o cargo ocupado, o período em que trabalhou e um resumo das principais atividades e resultados obtidos. Foque em conquistas que demonstrem suas habilidades e impacto no trabalho.

Exemplo:

Empresa: Agência Exemplo

Agência Exemplo Cargo: Analista de Marketing

Analista de Marketing Período: Janeiro de 2021 – Atual

Janeiro de 2021 – Atual Atividades: Gerenciamento de campanhas de marketing digital, criação de estratégias de SEO e análise de métricas de desempenho. Aumentei o tráfego orgânico do site em 30% em seis meses.

4. Formação acadêmica

A seção de formação acadêmica deve incluir o nome da instituição, o curso e o período de conclusão. Se você tem pouca experiência profissional, pode incluir realizações acadêmicas, como participação em projetos ou prêmios recebidos.

Exemplo:

Graduação: Bacharelado em Administração - Universidade de São Paulo (USP)

Bacharelado em Administração - Universidade de São Paulo (USP) Período: Conclusão em 2020

5. Habilidades técnicas e competências

Nesta seção, destaque suas habilidades técnicas e competências comportamentais que são relevantes para a vaga. As habilidades técnicas podem incluir conhecimento em softwares, ferramentas específicas ou idiomas, enquanto as competências comportamentais podem abordar características como liderança ou trabalho em equipe.

Exemplo:

Habilidades Técnicas: Pacote Office, Google Analytics, Inglês avançado

Pacote Office, Google Analytics, Inglês avançado Competências: Liderança, resolução de problemas, comunicação eficaz

6. Cursos complementares e certificações

Cursos complementares e certificações são importantes para demonstrar que você está sempre buscando se aprimorar. Inclua os cursos mais relevantes para a posição que você está buscando, destacando a instituição e a data de conclusão.

Exemplo:

Curso de Marketing Digital - Udemy (Conclusão em 2023)

(Conclusão em 2023) Certificação em Gestão de Projetos - Coursera (2022)

7. Atividades extracurriculares e voluntariado

Se você participa de atividades extracurriculares ou realiza trabalhos voluntários, essa seção pode ser um diferencial, especialmente para quem tem pouca experiência profissional. Voluntariado, participação em associações ou projetos sociais mostram que você tem proatividade e espírito de equipe.

Exemplo:

Voluntário - ONG Exemplo (2020 - 2022): Organização de eventos comunitários e assistência em campanhas de arrecadação de alimentos.

Estruture seu currículo com clareza

Incluir essas 7 seções no seu currículo garantirá que ele esteja completo e atrativo para os recrutadores. Lembre-se de ajustar o documento conforme a vaga, destacando as informações mais relevantes para cada oportunidade. Um currículo bem organizado, com dados claros e objetivos, pode ser o diferencial que você precisa para conquistar a vaga dos seus sonhos.