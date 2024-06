Modelos de descrição de vagas: como fazer e exemplos

O objetivo central de uma descrição de vaga é comunicar claramente o que a empresa está procurando e o que os candidatos podem esperar do cargo.

Isso não apenas melhora a qualidade das candidaturas recebidas, mas também ajuda na construção da marca empregadora, tornando a empresa mais atrativa no mercado de trabalho.

O que é a descrição de vagas?

A descrição de vagas é um documento fundamental no processo de recrutamento e seleção. Ela detalha as responsabilidades, habilidades, qualificações e expectativas relacionadas a uma posição de trabalho específica.

Além de saber o que é descrição de vagas, é importante saber que ela não só atrai os candidatos certos, mas também estabelece expectativas claras para os novos contratados, contribuindo para um alinhamento entre empresa e profissionais.

Tradicionalmente, a descrição de vagas inclui o título da posição, um resumo das principais responsabilidades, requisitos mínimos, qualificações desejadas e informações sobre a empresa.

Alguns modelos também contemplam benefícios oferecidos, faixa salarial e oportunidades de desenvolvimento de carreira. O trabalhador pode ver se a vaga se adequa aos seus pontos fortes.

Para que serve a descrição de vagas?

O objetivo da descrição de vagas é essencial para atrair candidatos que realmente possuem as habilidades e experiência necessárias para a posição. Isso ajuda a evitar a perda de tempo com currículos que não correspondem à vaga.

Com uma descrição clara e detalhada, os recrutadores podem filtrar candidatos de forma mais eficiente, utilizando critérios objetivos para avaliar a compatibilidade dos currículos recebidos com o perfil desejado.

Mas para que serve a descrição das vagas? Elas ajudam a estabelecer expectativas claras desde o início é crucial para evitar mal-entendidos futuros. Quando as responsabilidades e os critérios de desempenho são bem definidos, os novos contratados sabem exatamente o que se espera deles.

As descrições de vagas também servem como referência para avaliações de desempenho. Elas fornecem um quadro de referência para medir o desempenho dos funcionários em relação às suas responsabilidades e objetivos estabelecidos.

Em muitos casos, a descrição de vagas é uma exigência legal, especialmente em setores regulamentados. O trabalhador pode fazer seu currículo no celular e mandar apenas para as descrições mais relacionadas com o seu perfil

O que colocar na descrição de vagas?

Criar uma descrição de vaga eficaz exige atenção aos detalhes e uma compreensão clara das necessidades da empresa e do mercado de trabalho.

1. Título e resumo da posição

O título da posição deve ser claro e específico, refletindo a natureza do trabalho. Evite jargões internos ou termos muito genéricos que possam confundir os candidatos.

Um breve resumo da posição que descreve seu objetivo e como a vaga se encaixa na organização. Este parágrafo inicial deve capturar a essência do cargo.

2. Remuneração e benefício

Embora algumas empresas prefiram discutir esses detalhes em etapas posteriores do processo seletivo, incluir informações sobre benefícios e faixa salarial pode tornar a vaga mais atraente. Assim o trabalhador pode verificar se o valor está de acordo com sua pretensão salarial.

3. Responsabilidades e requisitos

Liste as principais tarefas e responsabilidades associadas à posição. Seja específico, descrevendo as atividades diárias e os objetivos a serem alcançados. Isso ajuda os candidatos a entenderem melhor o que se espera deles.

Detalhe as qualificações para o cargo, como nível de escolaridade, experiência profissional, habilidades técnicas e competências comportamentais. Inclua também qualificações desejáveis que seriam um diferencial.

4. Instruções para Candidatura

Explique como os candidatos devem se candidatar, incluindo o prazo de inscrição, documentos necessários e qualquer teste ou etapa adicional do processo seletivo.

5. Informações sobre a empresa e local de trabalho

Apresente brevemente a missão, visão e valores da empresa. Isso ajuda a atrair candidatos que se identificam com a cultura organizacional. A empresa pode dar uma mensagem de boas-vindas, destacando a atuação da companhia.

Especifique também a localização do trabalho, incluindo informações sobre a possibilidade de trabalho remoto ou flexível, se aplicável.

Exemplo de modelo de descrição de vagas

A seguir, um exemplo prático de como estruturar uma descrição de vaga:

Título da Posição: Analista de Marketing Digital

Resumo da Posição:

Estamos à procura de um Analista de Marketing Digital criativo e orientado a resultados. O profissional será responsável por desenvolver e executar estratégias de marketing digital que aumentem nossa presença online.

Responsabilidades e Deveres:

- Planejar e implementar campanhas de marketing digital, incluindo SEO, SEM, e-mail marketing e redes sociais.

- Analisar o desempenho das campanhas e gerar relatórios para a equipe de gestão.

- Colaborar com a equipe de conteúdo para criar materiais de marketing.

- Gerenciar o orçamento de marketing e otimizar gastos para maximizar o ROI.

Qualificações e Requisitos:

- Bacharelado em Marketing, Publicidade, Comunicação ou área relacionada.

- Experiência mínima de 3 anos em marketing digital.

- Conhecimento profundo de ferramentas de análise web, como Google Analytics.

- Habilidades excepcionais de comunicação escrita e verbal.

Informações sobre a Empresa:

A [Nome da Empresa] é uma líder inovadora no setor de tecnologia, comprometida em fornecer soluções avançadas que transformam a maneira como as empresas operam.

Benefícios e Remuneração:

- Salário competitivo e bônus baseado em desempenho.

- Plano de saúde e odontológico.

- Programa de desenvolvimento profissional contínuo.

- Horário de trabalho flexível e opção de trabalho remoto.

Local de Trabalho:

Escritório localizado no centro de São Paulo, com opções de trabalho remoto disponíveis.

Instruções para Candidatura:

Envie seu currículo e carta de apresentação para [e-mail de candidatura] até [data limite]. Inclua exemplos de campanhas de marketing digital que você liderou e os resultados alcançados.

Quais as vantagens de uma boa descrição de vagas?

Uma descrição clara e atraente aumenta as chances de atrair profissionais altamente qualificados que se alinham com a cultura e os objetivos da empresa. Essa é, talvez, a principal vantagem da descrição de vagas.

Quando os candidatos têm uma compreensão precisa do que a posição envolve, há menos probabilidade de desajustes que possam levar ao turnover.

Com descrições de vagas bem detalhadas, os recrutadores podem filtrar candidatos de maneira mais eficaz, economizando tempo e recursos durante o processo seletivo.

Outro benefício da descrição de vagas é que funcionários que compreendem claramente suas responsabilidades e expectativas tendem a ser mais produtivos e satisfeitos em suas funções.

Descrições de vagas bem documentadas ajudam a garantir que todos os candidatos sejam avaliados com base nos mesmos critérios, além de saber diferenciar vagas para diversos níveis de carreira.

Você quer saber mais a respeito de vida profissional e carreira? Então leia nossos outros artigos para saber mais.