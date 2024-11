Mark Cuban e Tim Cook recomendam este truque de e-mail para economizar tempo

Administrar e-mails de forma eficiente é um dos maiores desafios para profissionais que lidam com agendas lotadas. Mark Cuban, Tim Cook e outros líderes de sucesso utilizam estratégias simples, mas poderosas, para otimizar o uso do e-mail e ganhar produtividade. Entre elas, está um truque que envolve o uso de inteligência artificial e técnicas de priorização para gerenciar melhor a comunicação diária. A seguir, veja como aplicar essa tática e transformar sua rotina de e-mails, segundo o Inc.com:

1. Priorize mensagens curtas e objetivas

Tanto Mark Cuban quanto Tim Cook defendem a ideia de que e-mails devem ser concisos e diretos. Mensagens curtas economizam tempo para o remetente e o destinatário, reduzindo mal-entendidos e agilizando as respostas. Usar listas de tópicos ou frases claras ajuda a transmitir a mensagem de forma eficiente.

2. Use ferramentas de inteligência artificial

Líderes como Tim Cook e Bill Gates utilizam a tecnologia para filtrar e priorizar mensagens. Ferramentas baseadas em IA podem categorizar e-mails automaticamente, destacando os mais importantes e respondendo a mensagens simples por meio de assistentes virtuais. Essa abordagem reduz o tempo gasto com tarefas manuais, como organizar a caixa de entrada.

3. Responda rapidamente ou delegue

Uma prática comum entre esses líderes é responder e-mails prioritários rapidamente ou delegar tarefas sempre que possível. O hábito de tomar decisões imediatas sobre cada mensagem evita o acúmulo de pendências e mantém o fluxo de trabalho em dia.

4. Estabeleça horários fixos para verificar e-mails

Em vez de checar a caixa de entrada constantemente, Mark Cuban e outros líderes recomendam definir momentos específicos do dia para lidar com e-mails. Isso reduz as interrupções e aumenta o foco em outras tarefas prioritárias.

